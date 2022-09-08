Путин отметил заслуги пермского тренера, который готовит паралимпийцев

Путин объявил благодарность пермскому тренеру, воспитавшему призера Паралимпийских Игр в Сочи

Аркадий Турбин на протяжении 20 лет работает с незрячими спортсменами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин объявил благодарность пермскому тренеру Аркадию Турбину, воспитывающему паралимпийцев. Распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта […] объявить благодарность президента РФ Турбину Аркадию Ивановичу — тренеру-преподавателю по адаптивной физкультуре КГБУ „Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва“, Пермский край», — говорится в документе. На сайте министерства физкультуры и спорта Пермского края сообщается, что Турбин с 2002 года занимается с незрячими спортсменами.

Турбин является старшим тренером сборной команды края по спорту слепых (лыжные гонки, биатлон). Воспитанниками тренера, в частности, являются чемпионка по лыжным гонкам Надежда Чиркова и бронзовый призер Паралимпиады в Сочи Олег Пономарев.