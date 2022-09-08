08 сентября 2022

Путин отметил заслуги пермского тренера, который готовит паралимпийцев

Путин объявил благодарность пермскому тренеру, воспитавшему призера Паралимпийских Игр в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования по биатлону среди учащихся школ и колледжей СО. Екатеринбург, летний биатлон, винтовка для биатлона, пневматическая винтовка, спортивная винтовка
Аркадий Турбин на протяжении 20 лет работает с незрячими спортсменами (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность пермскому тренеру Аркадию Турбину, воспитывающему паралимпийцев. Распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта […] объявить благодарность президента РФ Турбину Аркадию Ивановичу — тренеру-преподавателю по адаптивной физкультуре КГБУ „Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва“, Пермский край», — говорится в документе. На сайте министерства физкультуры и спорта Пермского края сообщается, что Турбин с 2002 года занимается с незрячими спортсменами.

Турбин является старшим тренером сборной команды края по спорту слепых (лыжные гонки, биатлон). Воспитанниками тренера, в частности, являются чемпионка по лыжным гонкам Надежда Чиркова и бронзовый призер Паралимпиады в Сочи Олег Пономарев.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность пермскому тренеру Аркадию Турбину, воспитывающему паралимпийцев. Распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации. «За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта […] объявить благодарность президента РФ Турбину Аркадию Ивановичу — тренеру-преподавателю по адаптивной физкультуре КГБУ „Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва“, Пермский край», — говорится в документе. На сайте министерства физкультуры и спорта Пермского края сообщается, что Турбин с 2002 года занимается с незрячими спортсменами. Турбин является старшим тренером сборной команды края по спорту слепых (лыжные гонки, биатлон). Воспитанниками тренера, в частности, являются чемпионка по лыжным гонкам Надежда Чиркова и бронзовый призер Паралимпиады в Сочи Олег Пономарев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...