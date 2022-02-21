Пермские паралимпийцы раскрыли секреты подготовки к Играм

Как незрячие лыжники и биатлонисты поднимаются на пьедесталы, побеждая назло чиновникам

21 февраля 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Для Дмитрия Горшкова и Владимира Харуйллина предстоящая Паралимпиада будет первой Дмитрий Горшков, «ВКонтакте» Зимние олимпийские игры в Пекине завершены. К выходу на главную спортивную сцену мира готовятся те, для кого борьба за победу даже в обычной жизни дело привычное — паралимпийцы. Окончательный состав сборной России еще не определен, но уже известно, что Россию на Играх-2022 представят двое пермских спортсменов — Олег Пономарев и Владимир Хайруллин. Они рассказали URA.RU, как оказались в большом спорте, кто помогает им готовиться к Паралимпиаде и почему перед стартами важно волноваться. Паралимпийские игры в Пекине стартуют 4 марта. Олег Пономарев и Владимир Хайруллин выступят в лыжных гонках и парабиатлоне. Сейчас вместе со своими тренерами и лидерами (спортсмен, ведущий паралимпийцев с нарушениями зрения по трассе) они проходят подготовку в Алтайском крае, на базе, которая расположена на высоте 1800 метров над уровнем моря. Для Пономарева и его тренера Андрея Романова это уже вторая Паралимпиада — дебютировал Олег на Играх в Сочи, где Олег стал бронзовым призером в лыжных гонках. Спортсмен признается, что попал в этот вид спорта случайно — в детстве ходил школу-интернат для слабовидящих и задатки спортсмена в нем разглядел физрук. Волнение перед стартами помогает улучшить результат, считает Олег Пономарев Фото с сайта paralymp.ru — Наш учитель физкультуры, Василий Васильевич (фамилии его не помню, к сожалению), наставлял меня, чтобы я занимался спортом. Потом появилась секция лыж, он сказал: «Попробуй себя в лыжах, у тебя есть задатки для роста». Так я и пришел в этот вид спорта. Хотя, честно признаюсь, любовь к лыжам пришла много позже — спустя несколько лет. Первым серьезным соревнованием около 10 лет назад для меня первенство России по лыжным гонкам). Там взял какое-то призовое место. Это и подстегнуло заниматься лыжными видами спорта профессионально. Хайруллин, в отличие от коллеги, выступит на Паралимпиаде впервые. В большом спорте он совсем недавно — с 2014 года. — В спорте я оказался благодаря всей моей семье. На лыжи поставили бабушка и дедушка. Зимой дед каждые выходные со своими друзьями и коллегами ходил на лыжах, брал меня с собой. Он и в Пекин сейчас хотел ехать, чтобы поддержать меня, но, к сожалению, туда не пускают зрителей из-за ковида. Тренера, который специализировался на слабовидящих спортсменах, нашла мама, а заниматься лыжами профессионально я начал в 2014 году, вдохновившись сочинской Олимпиадой. У Хайруллина вторая группа инвалидности. На оптометрической таблице Сивцева (буквенная таблица проверки зрения) он не распознает буквы даже первой строки. На трассе спортсмен ориентируется исключительно по силуэту ведущего и его майке ярко оранжевого цвета, которая видна при любой погоде. При значительных нагрузках и повышенном сердцебиении зрение падает еще больше, глаза начинают «бегать», рассказывает Владимир. Поэтому без помощи волонтеров и тренера на трассе не обойтись. Владимир Хайруллин на стрельбище вместе со своим лидером Дмитрием Горшковым (справа) Фото предоставлено спортсменом и его тренером В отличие от обычных биатлонистов, в парабиатлоне спортсмены не несут за спиной винтовку — они ждут паралимпийцев уже на стрельбище. Какую именно взять — подсказывает лидер (ведущий). Незрячие спортсмены ориентируются по звуку — чем тоньше звук при наводке на мишень, тем ближе к центру. При промахе и попадании звучат два разных сигнала, кроме того есть цветовой индикатор. Вести стрельбу по мишени парабиатлонисты могут исключительно слева направо. Коронная дистанция Хайруллина в биатлоне — 12,5 километров. За промахи на ней начисляются штрафные минуты, а не дополнительные круги. Владимир — хороший стрелок, поэтому имеет больше шансов на успех именно на этой дистанции. Для его ведущего, Дмитрия Горшкова, выступление в Пекине также будет дебютным. Но перед собой оба ставят задачу — попасть в призовую тройку. Самое главное сейчас — не заболеть коронавирусом, признается Горшков, иначе семилетняя подготовка к важным стартам пойдет насмарку. Конечно, мандраж — у всей сборной, но, скорее, больше по поводу того, чтобы удачно сдать тест на COVID и не заболеть перед стартами. «Я больше не за результат переживаю, а за то, чтобы нам попасть на Паралимпиаду. Поэтому максимально ограничиваю общение с окружающими, даже с командой стараюсь не контактировать», — говорит Горшков. Олег Пономарев, помимо Пермского края, представляет Московскую область. Он — опытный спортсмен, тем не менее, волнение присутствует. «Волнение непосредственно перед стартом, на мой взгляд, нормально и, как мне кажется, даже помогает улучшить результат. Если ты не волнуешься, то и подход к выступлению будет другим», — рассуждает Пономарев. Для Олега Пономарева и Андрея Романова предстоящие Игры будут вторыми в спортивной карьере. На предыдущей Паралимпиаде Пономарев стал бронзовым призером Фото предоставлено спортсменом и его тренером На Паралимпиаде спортсмен будет участвовать в трех лыжных гонках (свободный ход — 12,5 км и классический — 20 км) и биатлоне (спринт). Говорит, что бороться придется не только с внешними соперниками. — Скорее, это борьба с самим собой, важен психологический настрой. Ведь каждый спортсмен сильный и настроен показывать хороший результат. Буду бороться в каждой дисциплине. Основной упор делаю на лыжные гонки, — делится планами Олег. Андрей Романов, ведущий Пономарева, тоже участвует в Паралимпиаде во второй раз. Сомнений в том, что его подопечный попадет на Игры в Пекин, у Романова не было. А горный Алтай, где сейчас проводят сборы спортсмены, по мнению специалиста, должен помочь пермякам на предстоящем выступлении — здешний снег по своему составу схож с китайским. Подготовка спортсменов к важным стартам проходит в Алтайском крае Дмитрий Горшков — Дело в том, что Игры проводятся в гористой местности, расположенной недалеко от восточной части пустыни Гоби. Там очень холодно и мало осадков, приходится использовать искусственный снег. Но в Европе мы тоже часто соревнуемся на искусственном снегу. Правда он отличается от китайского, у которого многие спортсмены отмечают очень плохое скольжение. Примерный рабочий график спортсменов сегодня выглядит так: завтрак, тренировка, обед, тренировка, отдых, личное время и ежедневно — тесты на коронавирус. Родные спортсменов уже привыкли к их плотному графику выступлений и частому отсутствию, но как могут, поддерживают своих чемпионов. А вот поддержки от спортивных чиновников пока недостаточно, говорят паралимпийцы. К примеру, в Перми до сих пор так и не построена лыжероллерная трасса, которую обещали еще в 2011 году. Спортсменам приходится ездить на тренировки в Добрянку (около 60 км) или Чайковский — около 260 км в пути. Соревновательный год для Хайруллина и Пономарева в Пекине не закончится. После Паралимпиады им предстоит выступить на чемпионате России, затем месячный отдых и — подготовка к новым стартам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Зимние олимпийские игры в Пекине завершены. К выходу на главную спортивную сцену мира готовятся те, для кого борьба за победу даже в обычной жизни дело привычное — паралимпийцы. Окончательный состав сборной России еще не определен, но уже известно, что Россию на Играх-2022 представят двое пермских спортсменов — Олег Пономарев и Владимир Хайруллин. Они рассказали URA.RU, как оказались в большом спорте, кто помогает им готовиться к Паралимпиаде и почему перед стартами важно волноваться. Паралимпийские игры в Пекине стартуют 4 марта. Олег Пономарев и Владимир Хайруллин выступят в лыжных гонках и парабиатлоне. Сейчас вместе со своими тренерами и лидерами (спортсмен, ведущий паралимпийцев с нарушениями зрения по трассе) они проходят подготовку в Алтайском крае, на базе, которая расположена на высоте 1800 метров над уровнем моря. Для Пономарева и его тренера Андрея Романова это уже вторая Паралимпиада — дебютировал Олег на Играх в Сочи, где Олег стал бронзовым призером в лыжных гонках. Спортсмен признается, что попал в этот вид спорта случайно — в детстве ходил школу-интернат для слабовидящих и задатки спортсмена в нем разглядел физрук. — Наш учитель физкультуры, Василий Васильевич (фамилии его не помню, к сожалению), наставлял меня, чтобы я занимался спортом. Потом появилась секция лыж, он сказал: «Попробуй себя в лыжах, у тебя есть задатки для роста». Так я и пришел в этот вид спорта. Хотя, честно признаюсь, любовь к лыжам пришла много позже — спустя несколько лет. Первым серьезным соревнованием около 10 лет назад для меня первенство России по лыжным гонкам). Там взял какое-то призовое место. Это и подстегнуло заниматься лыжными видами спорта профессионально. Хайруллин, в отличие от коллеги, выступит на Паралимпиаде впервые. В большом спорте он совсем недавно — с 2014 года. — В спорте я оказался благодаря всей моей семье. На лыжи поставили бабушка и дедушка. Зимой дед каждые выходные со своими друзьями и коллегами ходил на лыжах, брал меня с собой. Он и в Пекин сейчас хотел ехать, чтобы поддержать меня, но, к сожалению, туда не пускают зрителей из-за ковида. Тренера, который специализировался на слабовидящих спортсменах, нашла мама, а заниматься лыжами профессионально я начал в 2014 году, вдохновившись сочинской Олимпиадой. У Хайруллина вторая группа инвалидности. На оптометрической таблице Сивцева (буквенная таблица проверки зрения) он не распознает буквы даже первой строки. На трассе спортсмен ориентируется исключительно по силуэту ведущего и его майке ярко оранжевого цвета, которая видна при любой погоде. При значительных нагрузках и повышенном сердцебиении зрение падает еще больше, глаза начинают «бегать», рассказывает Владимир. Поэтому без помощи волонтеров и тренера на трассе не обойтись. В отличие от обычных биатлонистов, в парабиатлоне спортсмены не несут за спиной винтовку — они ждут паралимпийцев уже на стрельбище. Какую именно взять — подсказывает лидер (ведущий). Незрячие спортсмены ориентируются по звуку — чем тоньше звук при наводке на мишень, тем ближе к центру. При промахе и попадании звучат два разных сигнала, кроме того есть цветовой индикатор. Вести стрельбу по мишени парабиатлонисты могут исключительно слева направо. Коронная дистанция Хайруллина в биатлоне — 12,5 километров. За промахи на ней начисляются штрафные минуты, а не дополнительные круги. Владимир — хороший стрелок, поэтому имеет больше шансов на успех именно на этой дистанции. Для его ведущего, Дмитрия Горшкова, выступление в Пекине также будет дебютным. Но перед собой оба ставят задачу — попасть в призовую тройку. Самое главное сейчас — не заболеть коронавирусом, признается Горшков, иначе семилетняя подготовка к важным стартам пойдет насмарку. Конечно, мандраж — у всей сборной, но, скорее, больше по поводу того, чтобы удачно сдать тест на COVID и не заболеть перед стартами. «Я больше не за результат переживаю, а за то, чтобы нам попасть на Паралимпиаду. Поэтому максимально ограничиваю общение с окружающими, даже с командой стараюсь не контактировать», — говорит Горшков. Олег Пономарев, помимо Пермского края, представляет Московскую область. Он — опытный спортсмен, тем не менее, волнение присутствует. «Волнение непосредственно перед стартом, на мой взгляд, нормально и, как мне кажется, даже помогает улучшить результат. Если ты не волнуешься, то и подход к выступлению будет другим», — рассуждает Пономарев. На Паралимпиаде спортсмен будет участвовать в трех лыжных гонках (свободный ход — 12,5 км и классический — 20 км) и биатлоне (спринт). Говорит, что бороться придется не только с внешними соперниками. — Скорее, это борьба с самим собой, важен психологический настрой. Ведь каждый спортсмен сильный и настроен показывать хороший результат. Буду бороться в каждой дисциплине. Основной упор делаю на лыжные гонки, — делится планами Олег. Андрей Романов, ведущий Пономарева, тоже участвует в Паралимпиаде во второй раз. Сомнений в том, что его подопечный попадет на Игры в Пекин, у Романова не было. А горный Алтай, где сейчас проводят сборы спортсмены, по мнению специалиста, должен помочь пермякам на предстоящем выступлении — здешний снег по своему составу схож с китайским. — Дело в том, что Игры проводятся в гористой местности, расположенной недалеко от восточной части пустыни Гоби. Там очень холодно и мало осадков, приходится использовать искусственный снег. Но в Европе мы тоже часто соревнуемся на искусственном снегу. Правда он отличается от китайского, у которого многие спортсмены отмечают очень плохое скольжение. Примерный рабочий график спортсменов сегодня выглядит так: завтрак, тренировка, обед, тренировка, отдых, личное время и ежедневно — тесты на коронавирус. Родные спортсменов уже привыкли к их плотному графику выступлений и частому отсутствию, но как могут, поддерживают своих чемпионов. А вот поддержки от спортивных чиновников пока недостаточно, говорят паралимпийцы. К примеру, в Перми до сих пор так и не построена лыжероллерная трасса, которую обещали еще в 2011 году. Спортсменам приходится ездить на тренировки в Добрянку (около 60 км) или Чайковский — около 260 км в пути. Соревновательный год для Хайруллина и Пономарева в Пекине не закончится. После Паралимпиады им предстоит выступить на чемпионате России, затем месячный отдых и — подготовка к новым стартам.