Жителей Изюма эвакуируют из-за наступления ВСУ

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Эвакуация проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эвакуация проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

«Прежде всего [эвакуация проводится] из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Соловьев. Live».

Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется.

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Эвакуация проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. «Прежде всего [эвакуация проводится] из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Соловьев. Live». Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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