Жителей Изюма эвакуируют из-за наступления ВСУ

09 сентября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Эвакуация проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эвакуация проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. «Прежде всего [эвакуация проводится] из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Соловьев. Live». Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется.

Эвакуация проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. «Прежде всего [эвакуация проводится] из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Соловьев. Live». Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется.