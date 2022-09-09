Жителей Изюма эвакуируют из-за наступления ВСУ

Эвакуация проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Эвакуация проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
«Прежде всего [эвакуация проводится] из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Соловьев. Live».
Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется.
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