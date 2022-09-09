09 сентября 2022

Терапевт Лишин рассказал об опасности герпеса на губах

Терапевт Лишин: герпес на губах снижает иммунитет и способствует развитию хронических заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг роспотребнадзора. Сургут, простуда, болезнь, инфекция, заболевание, вирус, защитная маска
Если человек плохо питается и не соблюдает гигиену полости рта, можно ожидать появление герпеса, сказал Виктор Лишин Фото:

Герпес на губах способствует снижению иммунитета и появлению вирусных и бактериальных инфекций, переходящих в хроническую форму. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

«Герпес — это вирус. Он влияет на иммунную систему. Это воздействие на организм в целом. При ослаблении иммунитета и герпетических высыпаниях человек более подвержен вирусным заболеваниям, простудным, бактериальным инфекциям. Болезни могут перейти в хронические тонзиллит, фарингит, ларингит, хронические воспалительные заболевания дыхательных путей. Это уже причинно-следственные связи. Вариантов много. Главное, что страдает иммунитет, а из этого уже идут остальные последствия», — сказал Виктор Лишин.

Врач объяснил, почему некоторые люди чаще страдают от данного вируса. «Все связано с образом жизни. В первую очередь — сон, спорт, стресс, питание. Есть другие причины — аллергия. Все аллергические проблемы из-за генетики процентов на 80. Дальше — это гигиена, в частности, полости рта. Он может быть вместе со стоматитами, появляться, когда есть воспалительные процессы слизистой рта, языка, губ. Реже при травмах губ. Если человек плохо кушает, много нервничает, мало спит и у него есть проблемы с гигиеной, то герпес будет беспокоить в большей степени», — подытожил Лишин.

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Герпес на губах способствует снижению иммунитета и появлению вирусных и бактериальных инфекций, переходящих в хроническую форму. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. «Герпес — это вирус. Он влияет на иммунную систему. Это воздействие на организм в целом. При ослаблении иммунитета и герпетических высыпаниях человек более подвержен вирусным заболеваниям, простудным, бактериальным инфекциям. Болезни могут перейти в хронические тонзиллит, фарингит, ларингит, хронические воспалительные заболевания дыхательных путей. Это уже причинно-следственные связи. Вариантов много. Главное, что страдает иммунитет, а из этого уже идут остальные последствия», — сказал Виктор Лишин. Врач объяснил, почему некоторые люди чаще страдают от данного вируса. «Все связано с образом жизни. В первую очередь — сон, спорт, стресс, питание. Есть другие причины — аллергия. Все аллергические проблемы из-за генетики процентов на 80. Дальше — это гигиена, в частности, полости рта. Он может быть вместе со стоматитами, появляться, когда есть воспалительные процессы слизистой рта, языка, губ. Реже при травмах губ. Если человек плохо кушает, много нервничает, мало спит и у него есть проблемы с гигиеной, то герпес будет беспокоить в большей степени», — подытожил Лишин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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