В «Народной армии Донбасса» назвали контрнаступление ВСУ прикрытием

В "Народной армии Донбасса" назвали контрнаступление ВСУ прикрытием

09 сентября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

ВСУ готовят удар по Херсону, считает Георгий Макарьев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка контрнаступления Украины может быть имитацией, чтобы отвлечь от подготовки главного удара — по Херсону. Сейчас ВСУ ведут разведку боем на этом направлении, заявил URA.RU руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Сейчас происходит имитация наступления на других направлениях. Целью является „раздергивание“ российских войск для подготовки атаки в конкретном месте. Глупо считать, что наступление врага может сложиться благоприятно там, где находится основной контингент ВС РФ. Так что, думаю, основной удар придется по другой цели. Вероятнее всего, это Херсонское направление. Сейчас идет разведка боем: налаживание переправ через реку Ингулец и попытки закрепиться на нашем берегу. Но в ближайшее время враг кинет основные силы и все-таки попробует взять Херсон, к которому уже приблизился на расстояние марша», — сказал Макарьев. По словам Макарьева, украинские силы при помощи американских спутников наведения и их же оружия уже разбомбили три основных моста: два через реку Днепр, Антоновский и Каховскую ГЭС, Дарьевский мост через правый приток Днепра, реку Ингулец. «Бомбили не спеша, более месяца, как бы нехотя, чтобы не вызывать лишнего возбуждения со стороны ВС РФ», — отмечает Макарьев. В этой ситуации, отмечает эксперт, есть условия для наступления ВСУ на Херсон. Потеря прямого сообщения с городом означает отсутствие возможности быстрого подвоза как техники, так и живой силы. В Херсоне и окрестностях российский контингент ограничен, и в случае полномасштабного наступления на данном направлении российским силам может быть тяжело. «На мой взгляд, мы выстоим, но враг может считать иначе. По сути условия для наступления врага там есть, но он будет повержен в любом случае», — заключил Макарьев. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка контрнаступления Украины может быть имитацией, чтобы отвлечь от подготовки главного удара — по Херсону. Сейчас ВСУ ведут разведку боем на этом направлении, заявил URA.RU руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Сейчас происходит имитация наступления на других направлениях. Целью является „раздергивание“ российских войск для подготовки атаки в конкретном месте. Глупо считать, что наступление врага может сложиться благоприятно там, где находится основной контингент ВС РФ. Так что, думаю, основной удар придется по другой цели. Вероятнее всего, это Херсонское направление. Сейчас идет разведка боем: налаживание переправ через реку Ингулец и попытки закрепиться на нашем берегу. Но в ближайшее время враг кинет основные силы и все-таки попробует взять Херсон, к которому уже приблизился на расстояние марша», — сказал Макарьев. По словам Макарьева, украинские силы при помощи американских спутников наведения и их же оружия уже разбомбили три основных моста: два через реку Днепр, Антоновский и Каховскую ГЭС, Дарьевский мост через правый приток Днепра, реку Ингулец. «Бомбили не спеша, более месяца, как бы нехотя, чтобы не вызывать лишнего возбуждения со стороны ВС РФ», — отмечает Макарьев. В этой ситуации, отмечает эксперт, есть условия для наступления ВСУ на Херсон. Потеря прямого сообщения с городом означает отсутствие возможности быстрого подвоза как техники, так и живой силы. В Херсоне и окрестностях российский контингент ограничен, и в случае полномасштабного наступления на данном направлении российским силам может быть тяжело. «На мой взгляд, мы выстоим, но враг может считать иначе. По сути условия для наступления врага там есть, но он будет повержен в любом случае», — заключил Макарьев. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов.