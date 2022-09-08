Вопрос переименования реки Шайтанки в Салехарде напрямую связан с окончанием строительства главного храма Салехардской епархии РПЦ «Собор Преображения Господня» и возможным прибытием на торжества патриарха Кирилла. Об этом рассказал URA.RU источник, приближенный к научному центру изучения Арктики.
«На переименовании реки, воздействуют высшие силы. Сейчас ждут приезда патриарха Кирилла, к этому моменту что-то должны решить с названием реки Шайтанки. В свой прошлый приезд он сказал, что негоже храму стоять на реке с таким названием», — сообщил источник агентства.
Корреспондентом был направлен запрос в Московскую епархию православной церкви, для уточнения информации о присутствии патриарха Кирилла на открытии храма. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что храм — Собор Преображения Господня — начали возводить в Салехарде в 2012 году. Объект, который станет самым высоким православным храмом в Заполярье, планируют достроить к 2023 году.
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