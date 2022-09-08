08 сентября 2022

Реку в ЯНАО хотят переименовать к открытию храма-долгостроя. Инсайд

Реку Шайтанку в ЯНАО хотят переименовать к открытию храма-долгостроя
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , купол храма, храм, церковь, крест церкви
На открытие храма ждут патриарха Кирилла Фото:

Вопрос переименования реки Шайтанки в Салехарде напрямую связан с окончанием строительства главного храма Салехардской епархии РПЦ «Собор Преображения Господня» и возможным прибытием на торжества патриарха Кирилла. Об этом рассказал URA.RU источник, приближенный к научному центру изучения Арктики.

«На переименовании реки, воздействуют высшие силы. Сейчас ждут приезда патриарха Кирилла, к этому моменту что-то должны решить с названием реки Шайтанки. В свой прошлый приезд он сказал, что негоже храму стоять на реке с таким названием», — сообщил источник агентства.

Корреспондентом был направлен запрос в Московскую епархию православной церкви, для уточнения информации о присутствии патриарха Кирилла на открытии храма. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что храм — Собор Преображения Господня — начали возводить в Салехарде в 2012 году. Объект, который станет самым высоким православным храмом в Заполярье, планируют достроить к 2023 году.

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Вопрос переименования реки Шайтанки в Салехарде напрямую связан с окончанием строительства главного храма Салехардской епархии РПЦ «Собор Преображения Господня» и возможным прибытием на торжества патриарха Кирилла. Об этом рассказал URA.RU источник, приближенный к научному центру изучения Арктики. «На переименовании реки, воздействуют высшие силы. Сейчас ждут приезда патриарха Кирилла, к этому моменту что-то должны решить с названием реки Шайтанки. В свой прошлый приезд он сказал, что негоже храму стоять на реке с таким названием», — сообщил источник агентства. Корреспондентом был направлен запрос в Московскую епархию православной церкви, для уточнения информации о присутствии патриарха Кирилла на открытии храма. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что храм — Собор Преображения Господня — начали возводить в Салехарде в 2012 году. Объект, который станет самым высоким православным храмом в Заполярье, планируют достроить к 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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