Реку в ЯНАО хотят переименовать к открытию храма-долгостроя. Инсайд

Реку Шайтанку в ЯНАО хотят переименовать к открытию храма-долгостроя

09 сентября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

На открытие храма ждут патриарха Кирилла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вопрос переименования реки Шайтанки в Салехарде напрямую связан с окончанием строительства главного храма Салехардской епархии РПЦ «Собор Преображения Господня» и возможным прибытием на торжества патриарха Кирилла. Об этом рассказал URA.RU источник, приближенный к научному центру изучения Арктики. «На переименовании реки, воздействуют высшие силы. Сейчас ждут приезда патриарха Кирилла, к этому моменту что-то должны решить с названием реки Шайтанки. В свой прошлый приезд он сказал, что негоже храму стоять на реке с таким названием», — сообщил источник агентства. Корреспондентом был направлен запрос в Московскую епархию православной церкви, для уточнения информации о присутствии патриарха Кирилла на открытии храма. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что храм — Собор Преображения Господня — начали возводить в Салехарде в 2012 году. Объект, который станет самым высоким православным храмом в Заполярье, планируют достроить к 2023 году.

Вопрос переименования реки Шайтанки в Салехарде напрямую связан с окончанием строительства главного храма Салехардской епархии РПЦ «Собор Преображения Господня» и возможным прибытием на торжества патриарха Кирилла. Об этом рассказал URA.RU источник, приближенный к научному центру изучения Арктики. «На переименовании реки, воздействуют высшие силы. Сейчас ждут приезда патриарха Кирилла, к этому моменту что-то должны решить с названием реки Шайтанки. В свой прошлый приезд он сказал, что негоже храму стоять на реке с таким названием», — сообщил источник агентства. Корреспондентом был направлен запрос в Московскую епархию православной церкви, для уточнения информации о присутствии патриарха Кирилла на открытии храма. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что храм — Собор Преображения Господня — начали возводить в Салехарде в 2012 году. Объект, который станет самым высоким православным храмом в Заполярье, планируют достроить к 2023 году.