08 сентября 2022

Политики из ХМАО попали в санкционный список Зеленского

Зеленский ввел санкции в отношении двух сенаторов и четырех депутатов Госдумы связанных с ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский поместил в санкционный список шесть представителей ХМАО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сенаторов и четырех депутатов Госдумы РФ, связанных с ХМАО. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.

«Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: сенаторы Совета Федерации РФ Александр Новьюхов и Эдуард Исаков (оба представляют ХМАО). Депутаты Госдумы от ХМАО: Вадим Шувалов, Ольга Ануфриева, Евгений Марков и Николай Новичков», — уточняется в документах.

Ранее URA.RU рассказывало, что Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сенаторов и четырех депутатов Госдумы РФ, связанных с ХМАО. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: сенаторы Совета Федерации РФ Александр Новьюхов и Эдуард Исаков (оба представляют ХМАО). Депутаты Госдумы от ХМАО: Вадим Шувалов, Ольга Ануфриева, Евгений Марков и Николай Новичков», — уточняется в документах. Ранее URA.RU рассказывало, что Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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