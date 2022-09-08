Политики из ХМАО попали в санкционный список Зеленского

Зеленский ввел санкции в отношении двух сенаторов и четырех депутатов Госдумы связанных с ХМАО

09 сентября 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поместил в санкционный список шесть представителей ХМАО Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сенаторов и четырех депутатов Госдумы РФ, связанных с ХМАО. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: сенаторы Совета Федерации РФ Александр Новьюхов и Эдуард Исаков (оба представляют ХМАО). Депутаты Госдумы от ХМАО: Вадим Шувалов, Ольга Ануфриева, Евгений Марков и Николай Новичков», — уточняется в документах. Ранее URA.RU рассказывало, что Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сенаторов и четырех депутатов Госдумы РФ, связанных с ХМАО. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: сенаторы Совета Федерации РФ Александр Новьюхов и Эдуард Исаков (оба представляют ХМАО). Депутаты Госдумы от ХМАО: Вадим Шувалов, Ольга Ануфриева, Евгений Марков и Николай Новичков», — уточняется в документах. Ранее URA.RU рассказывало, что Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был.