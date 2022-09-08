08 сентября 2022

Зеленский ввел санкции в отношении тюменских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении тюменских политиков
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении тюменских политиков Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении тюменских политиков. Документ опубликован на сайте главы украинского государства. В список попали сенаторы Совета Федерации от Тюменской области и депутаты Госдумы.

«Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: представители от Тюменской области Дмитрий Горицкий, Павел Тараканов. Депутаты Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин, Иван Квитка, Эрнест Валеев, Анатолий Карпов», — говорится в опубликованном документе.

Политикам ограничили торговые операции и запретили въезд на территорию Украины. Помимо этого их счета и активы будут заблокированы.

Ранее URA.RU писало, что что Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении тюменских политиков. Документ опубликован на сайте главы украинского государства. В список попали сенаторы Совета Федерации от Тюменской области и депутаты Госдумы. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: представители от Тюменской области Дмитрий Горицкий, Павел Тараканов. Депутаты Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин, Иван Квитка, Эрнест Валеев, Анатолий Карпов», — говорится в опубликованном документе. Политикам ограничили торговые операции и запретили въезд на территорию Украины. Помимо этого их счета и активы будут заблокированы. Ранее URA.RU писало, что что Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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