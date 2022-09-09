Король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

The Guardian: король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

09 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Старший сын короля Британии Карла III Уильям объявлен принцем Уэльским Фото: Судебно-юридическая газета новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Король Великобритании Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом стало известно из телеобращения Карла III к нации. «Как мой наследник Уильям… становится герцогом Корнуолльским… Сегодня я горжусь тем, что сделал его принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую?большую честь носить на протяжении всей моей жизни и долга», — произнес он 9 сентября. Его обращение транслировалось на YouTube-канале GBNews. Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом». Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после кончины соей матери. В своем первом заявлении в качестве нового короля Британии Карл III назвать смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи.

Король Великобритании Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом стало известно из телеобращения Карла III к нации. «Как мой наследник Уильям… становится герцогом Корнуолльским… Сегодня я горжусь тем, что сделал его принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую?большую честь носить на протяжении всей моей жизни и долга», — произнес он 9 сентября. Его обращение транслировалось на YouTube-канале GBNews. Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом». Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после кончины соей матери. В своем первом заявлении в качестве нового короля Британии Карл III назвать смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи.