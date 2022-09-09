Король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

The Guardian: король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским
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Старший сын короля Британии Карла III Уильям объявлен принцем Уэльским Фото:
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Король Великобритании Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом стало известно из телеобращения Карла III к нации.

«Как мой наследник Уильям… становится герцогом Корнуолльским… Сегодня я горжусь тем, что сделал его принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую?большую честь носить на протяжении всей моей жизни и долга», — произнес он 9 сентября. Его обращение транслировалось на YouTube-канале GBNews. Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом».

Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после кончины соей матери. В своем первом заявлении в качестве нового короля Британии Карл III назвать смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи.

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Король Великобритании Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом стало известно из телеобращения Карла III к нации. «Как мой наследник Уильям… становится герцогом Корнуолльским… Сегодня я горжусь тем, что сделал его принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую?большую честь носить на протяжении всей моей жизни и долга», — произнес он 9 сентября. Его обращение транслировалось на YouTube-канале GBNews. Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом». Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после кончины соей матери. В своем первом заявлении в качестве нового короля Британии Карл III назвать смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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