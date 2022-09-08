Карл III сделал первое заявление в качестве нового короля Британии

Новый король Британии Карл III назвал смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти

09 сентября 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Карл III назвал смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти Фото: Gettyimages.ru новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Смерть Елизаветы II стала моментом величайшей грусти. Свою скорбь выразил новый король Британии принц Уэльский Чарльз, который после смерти матери выбрал себе новое имя Карл III. «Смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи», — отметил Чарльз. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца в Twitter (заблокирован в РФ). «Мы скорбим из-за кончины монарха и любимой матери», — добавил он. Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после смерти соей матери. Он решил сменить себе имя на Карл III. В Великобритании объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.

Смерть Елизаветы II стала моментом величайшей грусти. Свою скорбь выразил новый король Британии принц Уэльский Чарльз, который после смерти матери выбрал себе новое имя Карл III. «Смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи», — отметил Чарльз. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца в Twitter (заблокирован в РФ). «Мы скорбим из-за кончины монарха и любимой матери», — добавил он. Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после смерти соей матери. Он решил сменить себе имя на Карл III. В Великобритании объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.