США введут запрет на перевозку российской нефти по морю

Запрет на перевозки российской нефти по морю в страны Евросоюза вступит в силу 5 декабря. Об этом стало известно от Минфина США.
«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — сказано в справочных материалах по действию вводимых санкций против России. Такое решение приняло США вместе с союзниками из стран G7. Запрет входит в шестой пакет санкций ЕС.
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Запрет на перевозки российской нефти по морю в страны Евросоюза вступит в силу 5 декабря. Об этом стало известно от Минфина США. «Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — сказано в справочных материалах по действию вводимых санкций против России. Такое решение приняло США вместе с союзниками из стран G7. Запрет входит в шестой пакет санкций ЕС. В США обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть. По мнению властей Вашингтона, она должна быть на уровне 60-80 долларов. В МИДе РФ, в свою очередь, заявили, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, если западные страны попытаются установить предельные цены на нефть.