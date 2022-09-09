09 сентября 2022

США введут запрет на перевозку российской нефти по морю

Минфин США: Запад введет запрет на перевозки российской нефти по морю с 5 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли
Запрет вступит в силу 5 декабря Фото:
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Запрет на перевозки российской нефти по морю в страны Евросоюза вступит в силу 5 декабря. Об этом стало известно от Минфина США.

«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — сказано в справочных материалах по действию вводимых санкций против России. Такое решение приняло США вместе с союзниками из стран G7. Запрет входит в шестой пакет санкций ЕС.

В США обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть. По мнению властей Вашингтона, она должна быть на уровне 60-80 долларов. В МИДе РФ, в свою очередь, заявили, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, если западные страны попытаются установить предельные цены на нефть.

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Запрет на перевозки российской нефти по морю в страны Евросоюза вступит в силу 5 декабря. Об этом стало известно от Минфина США. «Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — сказано в справочных материалах по действию вводимых санкций против России. Такое решение приняло США вместе с союзниками из стран G7. Запрет входит в шестой пакет санкций ЕС. В США обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть. По мнению властей Вашингтона, она должна быть на уровне 60-80 долларов. В МИДе РФ, в свою очередь, заявили, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, если западные страны попытаются установить предельные цены на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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