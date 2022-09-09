Свердловчане не могут уснуть из-за ночных дорожных работ. Видео

Жители Верхней Пышмы жалуются на дорожные работы, проводимые ночью

10 сентября 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Жители Верхней Пышмы негодуют из-за дорожных работ, проводимых ночью на улице Красных Партизан (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) пожаловались, что ночью 9 сентября на улице Красных Партизан проводились дорожные работы. Видео опубликовало сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, в ночное время, на Красных Партизан — Клары Цеткин проводили дорожные работы. Шум был ужасный», — жалуется автор видео. Автор добавляет, что из-за таких работ страдают в первую очередь дети. «Людям на работу, детям в школу и садик. Почему не соблюдается режим тишины?!», — добавляет автор. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию городского округа Верхняя Пышма с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы возмутились ремонтом дороги, который затеяли ночью.

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) пожаловались, что ночью 9 сентября на улице Красных Партизан проводились дорожные работы. Видео опубликовало сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, в ночное время, на Красных Партизан — Клары Цеткин проводили дорожные работы. Шум был ужасный», — жалуется автор видео. Автор добавляет, что из-за таких работ страдают в первую очередь дети. «Людям на работу, детям в школу и садик. Почему не соблюдается режим тишины?!», — добавляет автор. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию городского округа Верхняя Пышма с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы возмутились ремонтом дороги, который затеяли ночью.