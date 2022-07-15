Екатеринбуржцы возмутились ремонтом дороги ночью. Видео

16 июля 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы пожаловались на ночные дорожные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга возмутились проведением ночных дорожных работ на улице Большакова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила читательница. «Ремонт идет ночью, жители не спят от шума. Окна в такую жару открыть нельзя — шум, запах горячего асфальта. Единственный асфальтоукладчик при работе производит очень сильный звук», — поделилась читательница. По словам девушки, дорожники прекратили работы в 5:15 утра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что строители перекроют движение на двух центральных улицах Екатеринбурга. Также агентство рассказывало, что нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга возмутились проведением ночных дорожных работ на улице Большакова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила читательница. «Ремонт идет ночью, жители не спят от шума. Окна в такую жару открыть нельзя — шум, запах горячего асфальта. Единственный асфальтоукладчик при работе производит очень сильный звук», — поделилась читательница. По словам девушки, дорожники прекратили работы в 5:15 утра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что строители перекроют движение на двух центральных улицах Екатеринбурга. Также агентство рассказывало, что нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.