Зеленский ввел санкции против нескольких курганских политиков

В списке санкций Владимира Зеленского оказались два сенатора и один депутат ГД РФ

10 сентября 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

В список санкций попали три курганских политика Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких политиков из Кургана. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства. «Указ от 7 сентября 2022 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Физические лица, в отношении которых применяются санкции: депутат ГД Александр Ильтяков и сенаторы РФ от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова», — написано в документе. Санкции вводят против российских политиков и бизнесменов на фоне ситуации на Украине. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Также в этот список санкций попали политики из ЯНАО. Против двух сенаторов и двух депутатов округа президент Украины ввел персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких политиков из Кургана. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства. «Указ от 7 сентября 2022 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Физические лица, в отношении которых применяются санкции: депутат ГД Александр Ильтяков и сенаторы РФ от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова», — написано в документе. Санкции вводят против российских политиков и бизнесменов на фоне ситуации на Украине. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Также в этот список санкций попали политики из ЯНАО. Против двух сенаторов и двух депутатов округа президент Украины ввел персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.