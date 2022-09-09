09 сентября 2022
08 сентября 2022

Зеленский ввел санкции против нескольких курганских политиков

В списке санкций Владимира Зеленского оказались два сенатора и один депутат ГД РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
В список санкций попали три курганских политика Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких политиков из Кургана. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.

«Указ от 7 сентября 2022 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Физические лица, в отношении которых применяются санкции: депутат ГД Александр Ильтяков и сенаторы РФ от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова», — написано в документе.

Санкции вводят против российских политиков и бизнесменов на фоне ситуации на Украине. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации.

Также в этот список санкций попали политики из ЯНАО. Против двух сенаторов и двух депутатов округа президент Украины ввел персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких политиков из Кургана. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства. «Указ от 7 сентября 2022 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Физические лица, в отношении которых применяются санкции: депутат ГД Александр Ильтяков и сенаторы РФ от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова», — написано в документе. Санкции вводят против российских политиков и бизнесменов на фоне ситуации на Украине. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Также в этот список санкций попали политики из ЯНАО. Против двух сенаторов и двух депутатов округа президент Украины ввел персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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