Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы

Владимир Путин отдал свой голос на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Он воспользовался возможностью отдать голос дистанционно и принял участие в голосовании, не выходя из рабочего кабинета.

Президент оценил возможности онлайн-голосования. «Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую», — заявил Путин. Его словам приводит сайт Кремля.

В России с 9 сентября стартовало предварительное голосование. В частности, в Москве, в 125 из 146 муниципальных образований столицы, проходят выборы в местные советы депутатов. Также выбираются 15 глав субъектов Федерации и депутаты 6 законодательных органов государственной власти. Единый день голосования объявлен в воскресенье, 11 сентября.