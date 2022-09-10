Путин оценил удобство онлайн-голосования на выборах. Видео

Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отдал свой голос на выборах Фото:

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Он воспользовался возможностью отдать голос дистанционно и принял участие в голосовании, не выходя из рабочего кабинета.

Президент оценил возможности онлайн-голосования. «Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую», — заявил Путин. Его словам приводит сайт Кремля.

В России с 9 сентября стартовало предварительное голосование. В частности, в Москве, в 125 из 146 муниципальных образований столицы, проходят выборы в местные советы депутатов. Также выбираются 15 глав субъектов Федерации и депутаты 6 законодательных органов государственной власти. Единый день голосования объявлен в воскресенье, 11 сентября.

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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Он воспользовался возможностью отдать голос дистанционно и принял участие в голосовании, не выходя из рабочего кабинета. Президент оценил возможности онлайн-голосования. «Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую», — заявил Путин. Его словам приводит сайт Кремля. В России с 9 сентября стартовало предварительное голосование. В частности, в Москве, в 125 из 146 муниципальных образований столицы, проходят выборы в местные советы депутатов. Также выбираются 15 глав субъектов Федерации и депутаты 6 законодательных органов государственной власти. Единый день голосования объявлен в воскресенье, 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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