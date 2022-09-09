Молодожены из Перми проголосовали сразу после свадебной церемонии

Молодожены пришли на участок сразу после церемонии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На один из избирательных участков в поселке Мулянка (Пермский край) 9 сентября пришла проголосовать пара молодоженов. Их примеру последовали все родственники, прикрепленные к участку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

«Замечательная семья! С развитой гражданской ответственностью! Сразу после ЗАГСа пара пришла на участок. Вместе с ними были несколько поколений родственников и гости», — отметили в пресс-службе. На предложение председателя УИК «пройти в кабинку и сделать выбор», супруг ответил, что свой главный выбор он уже сделал. Проголосовать в день брака молодожены решили в связи с тем, что улетают в отпуск.

Голосование в Пермском крае проводится три дня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кудымкаре члены УИК исполнили гимн РФ в национальных костюмах. После чего, не переодеваясь, проголосовали.