Пермский избирком принял важное решение о ходе голосования

30 июня 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Жителям нравится возможность проголосовать в течение нескольких дней, рассудили в крайизбиркоме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о длительности голосования на выборах в 2022 году. Оно пройдет три дня, 9, 10 и 11 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «Голосование на муниципальных выборах в сентябре этого года пройдет в течение трех дней. Такое решение было принято крайизбиркомом на сегодняшнем заседании. Прежде всего, на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, так как такая форма является удобной», — пояснили в крайизбиркоме. Закон отдает на откуп региональных комиссий право решать, сколько дней продлится голосование — один, два или три. Особое внимание в случае многодневного голосования будет уделяться вопросам легитимности, отметили в краевой избирательной комиссии. Это предусмотрено порядком о проведении многодневного голосования, утвержденного ЦИК России. Это обязательная видеофиксация, а также хранение бюллетеней в сейф-пакетах под постоянным видеонаблюдением до момента подсчета голосов. Ранее URA.RU сообщало о нововведениях в порядке проведения выборов в Прикамье. И рассказывало о новых требованиях при выдвижении кандидатов. В 2022 году в Пермском крае будут выбирать 104 депутата. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о длительности голосования на выборах в 2022 году. Оно пройдет три дня, 9, 10 и 11 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «Голосование на муниципальных выборах в сентябре этого года пройдет в течение трех дней. Такое решение было принято крайизбиркомом на сегодняшнем заседании. Прежде всего, на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, так как такая форма является удобной», — пояснили в крайизбиркоме. Закон отдает на откуп региональных комиссий право решать, сколько дней продлится голосование — один, два или три. Особое внимание в случае многодневного голосования будет уделяться вопросам легитимности, отметили в краевой избирательной комиссии. Это предусмотрено порядком о проведении многодневного голосования, утвержденного ЦИК России. Это обязательная видеофиксация, а также хранение бюллетеней в сейф-пакетах под постоянным видеонаблюдением до момента подсчета голосов. Ранее URA.RU сообщало о нововведениях в порядке проведения выборов в Прикамье. И рассказывало о новых требованиях при выдвижении кандидатов. В 2022 году в Пермском крае будут выбирать 104 депутата.