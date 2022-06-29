29 июня 2022

Пермский избирком принял важное решение о ходе голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, кабинка для голосования, выборы 2021
Жителям нравится возможность проголосовать в течение нескольких дней, рассудили в крайизбиркоме Фото:

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о длительности голосования на выборах в 2022 году. Оно пройдет три дня, 9, 10 и 11 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома.

«Голосование на муниципальных выборах в сентябре этого года пройдет в течение трех дней. Такое решение было принято крайизбиркомом на сегодняшнем заседании. Прежде всего, на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, так как такая форма является удобной», — пояснили в крайизбиркоме.

Закон отдает на откуп региональных комиссий право решать, сколько дней продлится голосование — один, два или три. Особое внимание в случае многодневного голосования будет уделяться вопросам легитимности, отметили в краевой избирательной комиссии. Это предусмотрено порядком о проведении многодневного голосования, утвержденного ЦИК России. Это обязательная видеофиксация, а также хранение бюллетеней в сейф-пакетах под постоянным видеонаблюдением до момента подсчета голосов.

Ранее URA.RU сообщало о нововведениях в порядке проведения выборов в Прикамье. И рассказывало о новых требованиях при выдвижении кандидатов. В 2022 году в Пермском крае будут выбирать 104 депутата.

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Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о длительности голосования на выборах в 2022 году. Оно пройдет три дня, 9, 10 и 11 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «Голосование на муниципальных выборах в сентябре этого года пройдет в течение трех дней. Такое решение было принято крайизбиркомом на сегодняшнем заседании. Прежде всего, на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, так как такая форма является удобной», — пояснили в крайизбиркоме. Закон отдает на откуп региональных комиссий право решать, сколько дней продлится голосование — один, два или три. Особое внимание в случае многодневного голосования будет уделяться вопросам легитимности, отметили в краевой избирательной комиссии. Это предусмотрено порядком о проведении многодневного голосования, утвержденного ЦИК России. Это обязательная видеофиксация, а также хранение бюллетеней в сейф-пакетах под постоянным видеонаблюдением до момента подсчета голосов. Ранее URA.RU сообщало о нововведениях в порядке проведения выборов в Прикамье. И рассказывало о новых требованиях при выдвижении кандидатов. В 2022 году в Пермском крае будут выбирать 104 депутата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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