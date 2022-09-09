В ЯНАО резко увеличилось число заболевших коронавирусом

По состоянию на 10 сентября выявлено 256 случаев заболевания COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19, что более чем на 30% превышает предыдущий показатель. Данные об этом опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».
«По состоянию на 10 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено — 256 заболевших, выздоровело — 137. госпитализировано — 10», — сообщается на сайте. Количество смертей за сутки не зафиксировано.
Ранее URA.RU рассказало, что по данным на 9 сентября в ЯНАО было выявлено 193 случая заболевания COVID-19. По числу заражений округ приблизился к мартовским показателям.
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