09 сентября 2022
08 сентября 2022

В ЯНАО резко увеличилось число заболевших коронавирусом

В ЯНАО число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 30 %
© Служба новостей «URA.RU»
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По состоянию на 10 сентября выявлено 256 случаев заболевания COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19, что более чем на 30% превышает предыдущий показатель. Данные об этом опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».

«По состоянию на 10 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено — 256 заболевших, выздоровело — 137. госпитализировано — 10», — сообщается на сайте. Количество смертей за сутки не зафиксировано.

Ранее URA.RU рассказало, что по данным на 9 сентября в ЯНАО было выявлено 193 случая заболевания COVID-19. По числу заражений округ приблизился к мартовским показателям.

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В ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19, что более чем на 30% превышает предыдущий показатель. Данные об этом опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф». «По состоянию на 10 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено — 256 заболевших, выздоровело — 137. госпитализировано — 10», — сообщается на сайте. Количество смертей за сутки не зафиксировано. Ранее URA.RU рассказало, что по данным на 9 сентября в ЯНАО было выявлено 193 случая заболевания COVID-19. По числу заражений округ приблизился к мартовским показателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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