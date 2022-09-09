В ЯНАО резко увеличилось число заболевших коронавирусом

В ЯНАО число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 30 %

10 сентября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

По состоянию на 10 сентября выявлено 256 случаев заболевания COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19, что более чем на 30% превышает предыдущий показатель. Данные об этом опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф». «По состоянию на 10 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено — 256 заболевших, выздоровело — 137. госпитализировано — 10», — сообщается на сайте. Количество смертей за сутки не зафиксировано. Ранее URA.RU рассказало, что по данным на 9 сентября в ЯНАО было выявлено 193 случая заболевания COVID-19. По числу заражений округ приблизился к мартовским показателям.

В ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19, что более чем на 30% превышает предыдущий показатель. Данные об этом опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф». «По состоянию на 10 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено — 256 заболевших, выздоровело — 137. госпитализировано — 10», — сообщается на сайте. Количество смертей за сутки не зафиксировано. Ранее URA.RU рассказало, что по данным на 9 сентября в ЯНАО было выявлено 193 случая заболевания COVID-19. По числу заражений округ приблизился к мартовским показателям.