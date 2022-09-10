Посольство Финляндии опровергло запрет на въезд в ЕС для россиян

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Посольство Финляндии опровергло запрет на въезд в ЕС для россиян, речь идет только о заморозке договора об упрощенном визовом режиме Фото:
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Посольство Финляндии опровергло запрет на въезд в ЕС для россиян. Принято решение только о заморозке договора об упрощении визового режима. Об этом сообщили в посольстве страны.

«Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну, указали в финском диппредставительстве», — уточняется в ведомстве. Сообщение цитирует ТАСС.

Ранее экс-глава МИД Финляндии заявил, что в ЕС грядет раскол из-за идеи президента Украины Владимира Зеленского о запрете въезда для россиян в западные страны. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Также глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что министерство готовит законопроект, ограничивающий право россиян покупать в стране недвижимость, пишет Дни.ру. Кроме того, власти Латвии ограничат въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, сообщает RT.

Западные страны вводят санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса.

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Посольство Финляндии опровергло запрет на въезд в ЕС для россиян. Принято решение только о заморозке договора об упрощении визового режима. Об этом сообщили в посольстве страны. «Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну, указали в финском диппредставительстве», — уточняется в ведомстве. Сообщение цитирует ТАСС. Ранее экс-глава МИД Финляндии заявил, что в ЕС грядет раскол из-за идеи президента Украины Владимира Зеленского о запрете въезда для россиян в западные страны. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Также глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что министерство готовит законопроект, ограничивающий право россиян покупать в стране недвижимость, пишет Дни.ру. Кроме того, власти Латвии ограничат въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, сообщает RT. Западные страны вводят санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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