09 сентября 2022

В ДТП после лобового столкновения на пермской дороге пострадали дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
ДТП произошло на 28-м километре трассы Пермь — Ильинский Фото:

ДТП с пострадавшими произошло на автодороге Пермь — Ильинский. Кадры, снятые на месте аварии, появились в интернете. В полиции региона корреспонденту URA.RU информацию об инциденте подтвердили.

«ДТП произошло в 7:55 10 сентября. По предварительной информации, женщина 77-го года рождения за рулем Renault Duster допустила выезд на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем LADA Largus, который двигался навстречу. В результате пострадали оба водителя ТС и три пассажира, среди которых двое несовершеннолетних детей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что после аварии, произошедшей 29 августа в Соликамске (Пермский край), в больнице скончалась молодая девушка. Она вместе с родителями переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также корреспонденты агентства сообщали о массовом ДТП неподалеку от Восточного обхода, из-за чего на выезде из Перми образовалась пробка.

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ДТП с пострадавшими произошло на автодороге Пермь — Ильинский. Кадры, снятые на месте аварии, появились в интернете. В полиции региона корреспонденту URA.RU информацию об инциденте подтвердили. «ДТП произошло в 7:55 10 сентября. По предварительной информации, женщина 77-го года рождения за рулем Renault Duster допустила выезд на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем LADA Largus, который двигался навстречу. В результате пострадали оба водителя ТС и три пассажира, среди которых двое несовершеннолетних детей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. По факту ДТП сейчас проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что после аварии, произошедшей 29 августа в Соликамске (Пермский край), в больнице скончалась молодая девушка. Она вместе с родителями переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также корреспонденты агентства сообщали о массовом ДТП неподалеку от Восточного обхода, из-за чего на выезде из Перми образовалась пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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