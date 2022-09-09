В ДТП после лобового столкновения на пермской дороге пострадали дети

ДТП произошло на 28-м километре трассы Пермь — Ильинский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ДТП с пострадавшими произошло на автодороге Пермь — Ильинский. Кадры, снятые на месте аварии, появились в интернете. В полиции региона корреспонденту URA.RU информацию об инциденте подтвердили.

«ДТП произошло в 7:55 10 сентября. По предварительной информации, женщина 77-го года рождения за рулем Renault Duster допустила выезд на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем LADA Largus, который двигался навстречу. В результате пострадали оба водителя ТС и три пассажира, среди которых двое несовершеннолетних детей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что после аварии, произошедшей 29 августа в Соликамске (Пермский край), в больнице скончалась молодая девушка. Она вместе с родителями переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также корреспонденты агентства сообщали о массовом ДТП неподалеку от Восточного обхода, из-за чего на выезде из Перми образовалась пробка.