Экс-разведчик США Риттер: антироссийские санкции приведут к бунтам во всей Европе

10 сентября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

По словам Скотта Риттера, санкции против РФ приведут к бунтам и столкновениям в Европе этой зимой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Санкции против РФ приведут к бунтам и революции в Европе этой зимой. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Запад провалился в попытках помешать российской спецоперации на Украине. Ничего из того, что пытался сделать Запад, не увенчалось успехом, напротив, это ударило по ним самим. <…> «Они [европейские политики] увидят революцию, которая перевернет Европу этой зимой и будет вызвана недовольством из-за экономической политики их [народа] элит», — говорит Риттер. Его слова приводит «Известия». По словам бывшего офицера, политическую элиту народ просто снесет, чтобы снова в Европе настала экономическая стабильность. Ранее сообщалось, что ЕС передумал вводить ценовой потолок на газ из-за ультиматума Путина. Причиной этого стала угроза президента РФ Владимира Путина прекратить поставки энергоресурсов в ответ на любое ограничение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал способ решения энергетического кризиса в Европе, пишет Дни.ру. В свою очередь, в Минфине США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае ограничения цены, сообщает RT. Европа и США ввели против России жесткие санкции после начала специальной военной операции на Украине. Главные цели российских военных на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.

Санкции против РФ приведут к бунтам и революции в Европе этой зимой. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Запад провалился в попытках помешать российской спецоперации на Украине. Ничего из того, что пытался сделать Запад, не увенчалось успехом, напротив, это ударило по ним самим. <…> «Они [европейские политики] увидят революцию, которая перевернет Европу этой зимой и будет вызвана недовольством из-за экономической политики их [народа] элит», — говорит Риттер. Его слова приводит «Известия». По словам бывшего офицера, политическую элиту народ просто снесет, чтобы снова в Европе настала экономическая стабильность. Ранее сообщалось, что ЕС передумал вводить ценовой потолок на газ из-за ультиматума Путина. Причиной этого стала угроза президента РФ Владимира Путина прекратить поставки энергоресурсов в ответ на любое ограничение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал способ решения энергетического кризиса в Европе, пишет Дни.ру. В свою очередь, в Минфине США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае ограничения цены, сообщает RT. Европа и США ввели против России жесткие санкции после начала специальной военной операции на Украине. Главные цели российских военных на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.