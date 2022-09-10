Лавров проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности

Лавров: США и ООН обязаны выполнить свои обязательства по организации генассамблеи

10 сентября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров проверит как США и ООН исполнят свои обязательства по организации генассамблеи ООН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности по организации генеральной ассамблеи межправительственной организации. Об этом он рассказал в ходе интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». В ходе беседы Лаврову задали вопрос о том, выдали главе МИД РФ визу в США, где будет проходить генеральная ассамблея ООН. Глава МИД РФ ответил, что времени для того, чтобы выполнить свои обязательства у США и ООН еще есть. «Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях Организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — пояснил он. Фрагмент интервью опубликован на сайте МИД РФ. По словам Лаврова, данные обязательства должны быть выполнены. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН. В свою очередь, США не будут препятствовать участию главы МИД РФ в работе Генассамблеи, так как Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Сергей Лавров также напомнил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН, пишет RT. Ранее уточнялось, что члены российской делегации не получили визы для посещения Генассамблеи ООН, пишет «Национальная служба новостей».

Глава МИД РФ Сергей Лавров проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности по организации генеральной ассамблеи межправительственной организации. Об этом он рассказал в ходе интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». В ходе беседы Лаврову задали вопрос о том, выдали главе МИД РФ визу в США, где будет проходить генеральная ассамблея ООН. Глава МИД РФ ответил, что времени для того, чтобы выполнить свои обязательства у США и ООН еще есть. «Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях Организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — пояснил он. Фрагмент интервью опубликован на сайте МИД РФ. По словам Лаврова, данные обязательства должны быть выполнены. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН. В свою очередь, США не будут препятствовать участию главы МИД РФ в работе Генассамблеи, так как Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Сергей Лавров также напомнил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН, пишет RT. Ранее уточнялось, что члены российской делегации не получили визы для посещения Генассамблеи ООН, пишет «Национальная служба новостей».