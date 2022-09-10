10 сентября 2022

Невролог предупредил о приступах галлюцинаций из-за мигрени

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, врач, пациентка, больница, медицинские исследования
Мигрень встречается у каждого 10 человека, сказал Ринат Гимранов Фото:

Мигрень может сопровождаться зрительными галлюцинациями. При этом данный симптом может проявляться без головной боли. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал доктор наук, профессор, нейрофизиолог, невролог, научный сотрудник Клиники Восстановительной Неврологии Ринат Гимранов.

«У некоторых людей с мигренью приступу боли предшествуют особые симптомы, которые называют аурой. Это могут быть визуальные „спецэффекты“: радужные пятна, полоски. Могут быть ощущения онемения, покалывания в руках и лице. Главная особенность ауры: эти ощущения распространяются и проходят за 5-60 минут. Аура бывает лишь у 20-25% людей, страдающих мигренью, и то не во время каждого приступа. И бывает наоборот: только мигренозная аура без головной боли», — сказал Ринат Гимранов.

По словам невролога, это заболевание мозга встречается довольно часто. «Мигренью страдает каждый десятый житель планеты. Десятки тысяч людей обращаются к врачам ежедневно по этому поводу по всему миру. Диагноз ставят, если на протяжении жизни было пять или более ничем не спровоцированных приступов интенсивной головной боли с определенными характеристиками. Головная боль при мигрени продолжается от четырех до 72 часов. Ее сопровождают тошнота или повышенная чувствительность к свету и звукам. Боль нарушает повседневную активность», — объяснил профессор.

Ранее профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, как облегчить приступ мигрени. Он подчеркнул, что человеку нужны тишина и покой. Также некоторым больным помогают сладкие продукты, теплый душ и массаж.

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Мигрень может сопровождаться зрительными галлюцинациями. При этом данный симптом может проявляться без головной боли. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал доктор наук, профессор, нейрофизиолог, невролог, научный сотрудник Клиники Восстановительной Неврологии Ринат Гимранов. «У некоторых людей с мигренью приступу боли предшествуют особые симптомы, которые называют аурой. Это могут быть визуальные „спецэффекты“: радужные пятна, полоски. Могут быть ощущения онемения, покалывания в руках и лице. Главная особенность ауры: эти ощущения распространяются и проходят за 5-60 минут. Аура бывает лишь у 20-25% людей, страдающих мигренью, и то не во время каждого приступа. И бывает наоборот: только мигренозная аура без головной боли», — сказал Ринат Гимранов. По словам невролога, это заболевание мозга встречается довольно часто. «Мигренью страдает каждый десятый житель планеты. Десятки тысяч людей обращаются к врачам ежедневно по этому поводу по всему миру. Диагноз ставят, если на протяжении жизни было пять или более ничем не спровоцированных приступов интенсивной головной боли с определенными характеристиками. Головная боль при мигрени продолжается от четырех до 72 часов. Ее сопровождают тошнота или повышенная чувствительность к свету и звукам. Боль нарушает повседневную активность», — объяснил профессор. Ранее профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, как облегчить приступ мигрени. Он подчеркнул, что человеку нужны тишина и покой. Также некоторым больным помогают сладкие продукты, теплый душ и массаж.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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