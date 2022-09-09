Тюменский сенатор объяснил причину отказа от поездки в ЛНР

Тюменский сенатор Павел Тараканов из-за болезни не смог посетить ЛНР

Тараканов объяснил, что из-за ковида не смог посетить ЛНР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов рассказал, почему он не поехал в Краснодон (ЛНР). По словам парламентария, он заболел коронавирусом еще 3 сентября, за два дня до планируемого визита.

«С 3 сентября болею ковидом, на больничном. Первые два дня было тяжко, потом полегче. Надеюсь, на днях меня выпишут», — написал сенатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что после выздоровления посетит Краснодон при первой возможности.

Ранее URA.RU сообщало, что одной из версий его отказа от поездки называли анонс визита в СМИ. Изначально Тараканов вместе с депутатом Госдумы Иваном Квиткой и депутатом Тюменской областной думы Ольгой Швецовой должны были посетить ЛНР 5 сентября. Делегация планировала обсудить там сотрудничество между Тюменской областью и Краснодоном.