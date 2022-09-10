Кадыров назвал разговоры об отступлении «полной чушью»

Кадыров: разговоры об отступлении российских войск являются полной чушью

10 сентября 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

По словам Рамзана Кадырова, разговоры об отступлении войск РФ в ходе СВО — чушь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разговоры об отступлении российских войск являются полной чушью. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия», — пояснил Кадыров. По его словам, чеченские бойцы вступили в боевое столкновение с ВСУ и отбили позицию. «Оборонялись черти как могли, только в близком бою ничего толкового они не могут», — уточнил Кадыров. Ранее глава Чечни назвал истинную цель спецоперации на Украине. В ходе спецоперации Россия борется за свое будущее. Также в Минобороны РФ сообщали, что Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции российской армией были освобождены Херсонская область, а также приазовская часть Запорожской области.

Разговоры об отступлении российских войск являются полной чушью. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия», — пояснил Кадыров. По его словам, чеченские бойцы вступили в боевое столкновение с ВСУ и отбили позицию. «Оборонялись черти как могли, только в близком бою ничего толкового они не могут», — уточнил Кадыров. Ранее глава Чечни назвал истинную цель спецоперации на Украине. В ходе спецоперации Россия борется за свое будущее. Также в Минобороны РФ сообщали, что Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции российской армией были освобождены Херсонская область, а также приазовская часть Запорожской области.