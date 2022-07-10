За места в думе Нового Уренгоя поборются девять выдвиженцев

Самовыдвиженцев в думу среди кандидатов не оказалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В думу Нового Уренгоя (ЯНАО) завершилось выдвижение кандидатов. Как сообщили URA.RU в избиркоме города, в думу выдвинулись три представителя партии «Единая Россия», два от «Справедливой России — За правду», три от КПРФ и один от ЛДПР.

«Претендентов в местную Думу — девять. Все представители партий. Самовыдвиженцев в этом году нет. С 12 июля начинается регистрация кандидатов», — говорится в сообщении ведомства.

От партии «Единая Россия» в гордуму выдвинулись три претендента: замдиректора «Академии талантов» Жанна Цуканова, директор школы № 11 Мария Зенкина и гендиректор ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» Сергей Сауков.

Городское отделение КПРФ на этих выборах тоже представляют три выдвиженца: секретарь партии, начальник участка «АвтоАльянс» Алибек Джабуев, машинист ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алиев Руслан и Евгений Щитиков. Джабуев также выдвинулся в Тюменскую областную думу,

От «Справедливой России — За правду» выдвинулись председатель партии, начальник завода в АО «Уренгойская городская сервисная компания» Дмитрий Петров и инженер АО «Роспан Интернешнл» Дарья Черленюк.

Координатор Новоуренгойского отделения ЛДПР Вадим Кискул стал единственным представителем партии на довыборах в думу города. Он работает водителем в ООО «Газпром добыча Уренгой» и возглавляет отделение партии в Новом Уренгое с февраля 2021 года.

Довыборы в думу Нового Уренгоя проводятся в связи с тем, что два депутата досрочно сложили свои полномочия. Среди них — экс-спикер думы Марина Аввакумова, которая перешла на должность начальника департамента образования и Дмитрий Плотников, сложивший полномочия по собственному желанию. В связи с гибелью депутата Александра Белова также одно место в думе стало свободным.

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