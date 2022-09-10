В муниципалитете ХМАО к 10 утра на выборах проголосовала треть избирателей

В Белоярском районе ХМАО к 10 утра на выборах проголосовала треть избирателей

11 сентября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Активнее всего в Югре голосуют в Белоярском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На выборах в Белоярском районе (ХМАО) к 10 утра явка избирателей составила 34,13%. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии ХМАО. В муниципалитете выбирают глав двух поселков — Полноват и Сорум. К 10 утра там проголосовало 34,13% избирателей. Большинство жителей из этого числа приняло участие в досрочном голосовании — 23,57%. Также в лидерах по явке Покачи, где идут довыборы в городскую думу по одному избирательному округу — там к 10 утра проголосовало 22,07% жителей. На третьем месте Кондинский район — там избирается глава поселка Леуши и идут довыборы в поселков совет депутатов. Меньше всего явка на 10 утра в Мегионе — она составила 6,23%. Горожане на довыборах голосуют за трех депутатов в местную думу. Самые крупные выборы проходят в Сургутском районе, где выбирают глав и депутатов в поселках Белый Яр и Федоровский, а также мэра Барсово и совет депутатов в Лямина. Там зарегистрировано почти 32 тысячи избирателей и на 10 утра там проголосовало 8,78% человек. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в досрочном голосовании приняло участие почти 9% избирателей. Выборы глав городских и сельских поселений, а также депутатов в местные думы идут в 10 муниципалитетах Югры.

На выборах в Белоярском районе (ХМАО) к 10 утра явка избирателей составила 34,13%. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии ХМАО. В муниципалитете выбирают глав двух поселков — Полноват и Сорум. К 10 утра там проголосовало 34,13% избирателей. Большинство жителей из этого числа приняло участие в досрочном голосовании — 23,57%. Также в лидерах по явке Покачи, где идут довыборы в городскую думу по одному избирательному округу — там к 10 утра проголосовало 22,07% жителей. На третьем месте Кондинский район — там избирается глава поселка Леуши и идут довыборы в поселков совет депутатов. Меньше всего явка на 10 утра в Мегионе — она составила 6,23%. Горожане на довыборах голосуют за трех депутатов в местную думу. Самые крупные выборы проходят в Сургутском районе, где выбирают глав и депутатов в поселках Белый Яр и Федоровский, а также мэра Барсово и совет депутатов в Лямина. Там зарегистрировано почти 32 тысячи избирателей и на 10 утра там проголосовало 8,78% человек. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в досрочном голосовании приняло участие почти 9% избирателей. Выборы глав городских и сельских поселений, а также депутатов в местные думы идут в 10 муниципалитетах Югры.