10 сентября 2022

«Росэнергоатом»: на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
Энергоблок отключили в безопасном режиме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область) остановили последний работавший энергоблок. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Блок остановлен. В настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — сказал Карчаа «Интерфаксу». По его словам, отключение было в мягком безопасном режиме около четырех утра по московскому времени.

Запорожскую АЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали станцию. Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что операторы АЭС в Энергодаре допускают остановку единственного работающего реактора. В организации также призвали остановить боевые действия вблизи атомной электростанции, сообщает RT. Миссия МАГАТЭ приезжала на ЗАЭС в начале сентября и зафиксировала факты обстрелов, пишет «Ридус».

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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На атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область) остановили последний работавший энергоблок. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Блок остановлен. В настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — сказал Карчаа «Интерфаксу». По его словам, отключение было в мягком безопасном режиме около четырех утра по московскому времени. Запорожскую АЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали станцию. Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что операторы АЭС в Энергодаре допускают остановку единственного работающего реактора. В организации также призвали остановить боевые действия вблизи атомной электростанции, сообщает RT. Миссия МАГАТЭ приезжала на ЗАЭС в начале сентября и зафиксировала факты обстрелов, пишет «Ридус». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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