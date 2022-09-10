«Росэнергоатом»: на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок

11 сентября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Энергоблок отключили в безопасном режиме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область) остановили последний работавший энергоблок. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Блок остановлен. В настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — сказал Карчаа «Интерфаксу». По его словам, отключение было в мягком безопасном режиме около четырех утра по московскому времени. Запорожскую АЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали станцию. Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что операторы АЭС в Энергодаре допускают остановку единственного работающего реактора. В организации также призвали остановить боевые действия вблизи атомной электростанции, сообщает RT. Миссия МАГАТЭ приезжала на ЗАЭС в начале сентября и зафиксировала факты обстрелов, пишет «Ридус». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

На атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область) остановили последний работавший энергоблок. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Блок остановлен. В настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — сказал Карчаа «Интерфаксу». По его словам, отключение было в мягком безопасном режиме около четырех утра по московскому времени. Запорожскую АЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали станцию. Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что операторы АЭС в Энергодаре допускают остановку единственного работающего реактора. В организации также призвали остановить боевые действия вблизи атомной электростанции, сообщает RT. Миссия МАГАТЭ приезжала на ЗАЭС в начале сентября и зафиксировала факты обстрелов, пишет «Ридус». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.