МАГАТЭ: операторы ЗАЭС допускают остановку единственного реактора

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Гросси призвал прекратить боевые действия у ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал остановить боевые действия у Запорожской АЭС. В своем обращении он отметил, что операторы АЭС допускают остановку единственного оставшегося работающего реактора.

«Обстрел привел к полному отключению электроэнергии в Энергодаре и поставил под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Это должно прекратиться, и зона ядерной безопасности должна быть согласована немедленно», — заявил Гросси в обращении, опубликованном в twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) МАГАТЭ.

Он также отметил, что операторы АЭС рассматривают остановку единственного оставшегося работающего реактора. После этого вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов.

В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита миссии.

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал остановить боевые действия у Запорожской АЭС. В своем обращении он отметил, что операторы АЭС допускают остановку единственного оставшегося работающего реактора. «Обстрел привел к полному отключению электроэнергии в Энергодаре и поставил под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Это должно прекратиться, и зона ядерной безопасности должна быть согласована немедленно», — заявил Гросси в обращении, опубликованном в twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) МАГАТЭ. Он также отметил, что операторы АЭС рассматривают остановку единственного оставшегося работающего реактора. После этого вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита миссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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