МАГАТЭ: операторы ЗАЭС допускают остановку единственного реактора

09 сентября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Гросси призвал прекратить боевые действия у ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал остановить боевые действия у Запорожской АЭС. В своем обращении он отметил, что операторы АЭС допускают остановку единственного оставшегося работающего реактора. «Обстрел привел к полному отключению электроэнергии в Энергодаре и поставил под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Это должно прекратиться, и зона ядерной безопасности должна быть согласована немедленно», — заявил Гросси в обращении, опубликованном в twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) МАГАТЭ. Он также отметил, что операторы АЭС рассматривают остановку единственного оставшегося работающего реактора. После этого вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита миссии.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал остановить боевые действия у Запорожской АЭС. В своем обращении он отметил, что операторы АЭС допускают остановку единственного оставшегося работающего реактора. «Обстрел привел к полному отключению электроэнергии в Энергодаре и поставил под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Это должно прекратиться, и зона ядерной безопасности должна быть согласована немедленно», — заявил Гросси в обращении, опубликованном в twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) МАГАТЭ. Он также отметил, что операторы АЭС рассматривают остановку единственного оставшегося работающего реактора. После этого вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита миссии.