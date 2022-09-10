10 сентября 2022
09 сентября 2022

Волки терроризируют дачный поселок в Сургуте

В Сургуте волки терроризируют жителей дачного поселка Прибрежный
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, волк, клетка
Хищники нападают на собак Фото:

В дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают местных жителей. Информация об этом появилась в местных СМИ.

«Уважаемые жители кооператива. В Прибрежный вышли волки, загрызли за два дня местных собак», — приводят сообщение из чата дачного кооператива «Сургутинформтв» на странице в соцсети «ВКонтакте». Жителей призывают быть осторожными.

Ранее URA.RU писало, что мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника.

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В дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают местных жителей. Информация об этом появилась в местных СМИ. «Уважаемые жители кооператива. В Прибрежный вышли волки, загрызли за два дня местных собак», — приводят сообщение из чата дачного кооператива «Сургутинформтв» на странице в соцсети «ВКонтакте». Жителей призывают быть осторожными. Ранее URA.RU писало, что мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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