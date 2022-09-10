Волки терроризируют дачный поселок в Сургуте

В Сургуте волки терроризируют жителей дачного поселка Прибрежный

11 сентября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Хищники нападают на собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают местных жителей. Информация об этом появилась в местных СМИ. «Уважаемые жители кооператива. В Прибрежный вышли волки, загрызли за два дня местных собак», — приводят сообщение из чата дачного кооператива «Сургутинформтв» на странице в соцсети «ВКонтакте». Жителей призывают быть осторожными. Ранее URA.RU писало, что мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника.

В дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают местных жителей. Информация об этом появилась в местных СМИ. «Уважаемые жители кооператива. В Прибрежный вышли волки, загрызли за два дня местных собак», — приводят сообщение из чата дачного кооператива «Сургутинформтв» на странице в соцсети «ВКонтакте». Жителей призывают быть осторожными. Ранее URA.RU писало, что мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника.