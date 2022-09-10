Волки терроризируют дачный поселок в Сургуте

Хищники нападают на собак
В дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают местных жителей. Информация об этом появилась в местных СМИ.
«Уважаемые жители кооператива. В Прибрежный вышли волки, загрызли за два дня местных собак», — приводят сообщение из чата дачного кооператива «Сургутинформтв» на странице в соцсети «ВКонтакте». Жителей призывают быть осторожными.
Ранее URA.RU писало, что мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника.
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