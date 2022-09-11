Власти Запорожья объяснили причины остановки последнего энергоблока ЗАЭС

Энергоблоки на Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов ВСУ и повреждений электролиний. Причины сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
«Энергоблоки ЗАЭС остановлены из-за обстрелов со стороны Киева и повреждений ЛЭП, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии», — сообщил Рогов РИА «Новости».
Несмотря на это, электроснабжение в Энергодаре осуществляется в штатом режиме. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава администрации города Александр Волга.
Об остановке последнего работавшего энергоблока на ЗАЭС в Энергодаре сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, отключение произошло около четырех утра по мск, в мягком безопасном режиме.
ЗАЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. В связи с ситуацией на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они зафиксировали факты обстрелов.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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Энергоблоки на Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов ВСУ и повреждений электролиний. Причины сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов. «Энергоблоки ЗАЭС остановлены из-за обстрелов со стороны Киева и повреждений ЛЭП, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии», — сообщил Рогов РИА «Новости». Несмотря на это, электроснабжение в Энергодаре осуществляется в штатом режиме. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава администрации города Александр Волга. Об остановке последнего работавшего энергоблока на ЗАЭС в Энергодаре сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, отключение произошло около четырех утра по мск, в мягком безопасном режиме. ЗАЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. В связи с ситуацией на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они зафиксировали факты обстрелов. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.