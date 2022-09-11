Памфилова: не нужно «наводить суету» на выборах

Памфилова призвала не подводить итоги выборов раньше 14 сентября

Элла Памфилова рассказала, что о нарушениях на выборах сообщили в 10 регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Итоги выборов не стоит проводить раньше 14 сентября, чтобы рассмотреть все жалобы и не наводить суету. Такое заявление сделала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

«Не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Чем это обусловлено? Мы трепетно относимся, чтобы все жалобы были внимательно рассмотрено, прежде чем вы подведете итоги. Тянуть [с подсчетом голосов] не надо, но и суету [наводить] тоже», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, которое транслируется на сайте Центризбиркома.

По ее словам, о возможных нарушениях заявили в 10 регионах. Памфилова отметила, что жалоб на избирательные участки поступает меньше и стало больше адекватных людей.

В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах, передает телеканал 360. Трехдневное голосование началось 9 сентября, сообщает RT. Ранее в ЦИК сообщили, что самыми активными регионами за два дня голосования стали Тамбовская и Саратовская области.