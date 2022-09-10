В ЦИК назвали самые активные регионы РФ за два дня голосования

ЦИК РФ: в Тамбовской и Саратовской областях самая большая явка на очном голосовании

11 сентября 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Тамбовская область показала самую высокую явку избирателей на выборы главы региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тамбовская и Саратовская области показали самые высокие результаты по очному голосованию на выборах губернатора. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России. Очная явка на выборах губернаторов в Тамбовской и Саратовской областях составила 44,39% и 38,02% соответственно, сообщается в telegram-канале ЦИК России. На выборах в Законодательное собрание самыми активными оказались жители Саратовской (38,02%) и Пензенской областей (37,10%), а также Красноярского края (37,82%). Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал с помощью электронной системы. В Москве сообщили, что второй день выборов прошел без происшествий.

Тамбовская и Саратовская области показали самые высокие результаты по очному голосованию на выборах губернатора. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России. Очная явка на выборах губернаторов в Тамбовской и Саратовской областях составила 44,39% и 38,02% соответственно, сообщается в telegram-канале ЦИК России. На выборах в Законодательное собрание самыми активными оказались жители Саратовской (38,02%) и Пензенской областей (37,10%), а также Красноярского края (37,82%). Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал с помощью электронной системы. В Москве сообщили, что второй день выборов прошел без происшествий.