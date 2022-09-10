На выборах свердловского губернатора проголосовал каждый пятый избиратель

11 сентября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Свердловчане могут посетить избирательный участок до 20:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 15:00 составила 19,84%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. Пока что на выборах проголосовали 655 155 человек. С 10:00 до 12:00 явка увеличилась почти в четыре раза. Жители региона пришли на избирательные участки в 8:00, они смогут проголосовать за кандидата на пост свердловского губернатора до 20:00. После этого сбор бюллетеней закончится, и комиссия приступит к подсчету голосов. Также может быть опубликован итоговый процент свердловских избирателей, пришедших на выборы. На участках работали проверяющие от ЦОНа, которые не допускали нарушений. Фото: URA.RU

Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 15:00 составила 19,84%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. Пока что на выборах проголосовали 655 155 человек. С 10:00 до 12:00 явка увеличилась почти в четыре раза. Жители региона пришли на избирательные участки в 8:00, они смогут проголосовать за кандидата на пост свердловского губернатора до 20:00. После этого сбор бюллетеней закончится, и комиссия приступит к подсчету голосов. Также может быть опубликован итоговый процент свердловских избирателей, пришедших на выборы. На участках работали проверяющие от ЦОНа, которые не допускали нарушений.