10 сентября 2022

На выборах свердловского губернатора проголосовал каждый пятый избиратель

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, электорат, выборы, избиратели, день голосования
Свердловчане могут посетить избирательный участок до 20:00 Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 15:00 составила 19,84%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. Пока что на выборах проголосовали 655 155 человек. С 10:00 до 12:00 явка увеличилась почти в четыре раза.

Жители региона пришли на избирательные участки в 8:00, они смогут проголосовать за кандидата на пост свердловского губернатора до 20:00. После этого сбор бюллетеней закончится, и комиссия приступит к подсчету голосов. Также может быть опубликован итоговый процент свердловских избирателей, пришедших на выборы. На участках работали проверяющие от ЦОНа, которые не допускали нарушений.

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Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 15:00 составила 19,84%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. Пока что на выборах проголосовали 655 155 человек. С 10:00 до 12:00 явка увеличилась почти в четыре раза. Жители региона пришли на избирательные участки в 8:00, они смогут проголосовать за кандидата на пост свердловского губернатора до 20:00. После этого сбор бюллетеней закончится, и комиссия приступит к подсчету голосов. Также может быть опубликован итоговый процент свердловских избирателей, пришедших на выборы. На участках работали проверяющие от ЦОНа, которые не допускали нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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