The Guardian: Британия играет на руку Путину в противостоянии с РФ и способствует провалу ЕС

11 сентября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

По словам газеты, политика Британии расставляет неправильные акценты, что скажется в итоге на ее провале в противостоянии с РФ и с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Великобритания играет на руку президенту РФ Владимиру Путину в противостоянии Россией и способствует провалу ЕС. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Европа де-факто находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, поскольку это грозит ограничением цен на российский газ. <…> Энергетическая политика Великобритании несерьезна. <…> План правительства [Великобритании] проваливается по всем пунктам, — пишет газета. Тем самым, авторы статьи говорят о том, что в настоящий момент политика Британии и Европы в целом, играет на руку России, а соответственно и президенту РФ Владимиру Путину. Издание уточняет, что в настоящий момент, политика государства должна наоборот быть направлена на защиту бизнеса и населения страны, в условиях энергетического кризиса. Кроме того, Британия должна быть финансово устойчивой. Ранее политолог Алексей Кочетков раскрыл, почему Британия хочет уничтожить Россию. По его словам, это связано с тем, что в стране хотят провала для России. Также, в настоящий момент, западные санкции не смогли ослабить российскую экономику: ряд товаров в местных магазинах упал в цене, а топливо стоит значительно дешевле, чем в Великобритании. Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. В итоге, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. И сейчас страны ищут выход из ситуации, например, в настоящий момент, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в стране на два года в рамках борьбы с энергокризисом, пишет RT. Несмотря ни на что, в Бретани и все еще продолжают оказывать помощь Украине. Великобритания решила поставить Украине подводные беспилотники, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания играет на руку президенту РФ Владимиру Путину в противостоянии Россией и способствует провалу ЕС. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Европа де-факто находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, поскольку это грозит ограничением цен на российский газ. <…> Энергетическая политика Великобритании несерьезна. <…> План правительства [Великобритании] проваливается по всем пунктам, — пишет газета. Тем самым, авторы статьи говорят о том, что в настоящий момент политика Британии и Европы в целом, играет на руку России, а соответственно и президенту РФ Владимиру Путину. Издание уточняет, что в настоящий момент, политика государства должна наоборот быть направлена на защиту бизнеса и населения страны, в условиях энергетического кризиса. Кроме того, Британия должна быть финансово устойчивой. Ранее политолог Алексей Кочетков раскрыл, почему Британия хочет уничтожить Россию. По его словам, это связано с тем, что в стране хотят провала для России. Также, в настоящий момент, западные санкции не смогли ослабить российскую экономику: ряд товаров в местных магазинах упал в цене, а топливо стоит значительно дешевле, чем в Великобритании. Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. В итоге, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. И сейчас страны ищут выход из ситуации, например, в настоящий момент, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в стране на два года в рамках борьбы с энергокризисом, пишет RT. Несмотря ни на что, в Бретани и все еще продолжают оказывать помощь Украине. Великобритания решила поставить Украине подводные беспилотники, сообщает телеканал 360.