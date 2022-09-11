Потери противника в Харьковской области составили более 200 военнослужащих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные атакуют ВСУ в Херсоне и Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резерву ВСУ в Харьковской области. <…> Потери противника в Харьковской области составили более 200 военнослужащих. <…> в Херсонской области уничтожено 50 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате ударов поражены живые противники и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Также по словам Министерства, были поражены восемь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской, Николаевской и Херсонских областях. В Харьковской области, помимо прочего, были уничтожены более 20 единиц военной техники. Кроме того, за сутки нанесены удары подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое в Харьковской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.