Российские военные атакуют ВСУ в Херсоне и Харькове

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Потери противника в Харьковской области составили более 200 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные атакуют ВСУ в Херсоне и Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резерву ВСУ в Харьковской области. <…> Потери противника в Харьковской области составили более 200 военнослужащих. <…> в Херсонской области уничтожено 50 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате ударов поражены живые противники и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Также по словам Министерства, были поражены восемь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской, Николаевской и Херсонских областях. В Харьковской области, помимо прочего, были уничтожены более 20 единиц военной техники. Кроме того, за сутки нанесены удары подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое в Харьковской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Российские военные атакуют ВСУ в Херсоне и Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резерву ВСУ в Харьковской области. <…> Потери противника в Харьковской области составили более 200 военнослужащих. <…> в Херсонской области уничтожено 50 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате ударов поражены живые противники и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Также по словам Министерства, были поражены восемь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской, Николаевской и Херсонских областях. В Харьковской области, помимо прочего, были уничтожены более 20 единиц военной техники. Кроме того, за сутки нанесены удары подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое в Харьковской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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