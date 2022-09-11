Вильфанд перечислил регионы России, где началось бабье лето

Вильфанд: на юге Дальнего Востока и в Забайкалье наступило бабье лето

11 сентября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Роман Вильфанд пока не уверен, что бабье лето наступило в европейской части России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бабье лето постепенно распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Бабье лето сейчас распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область. И на юг Сибири, потому что задевает юг Красноярского края и Хакасии, Тывы, Иркутской области. В Забайкалье в ближайшие дни температура будет превышать 4-6 градусов. Положительная аномалия в этих регионах высокая», — заявил Роман Вильфанд. При этом научный руководитель Гидрометцентра России пока не уверен, что бабье лето наступило в европейской части страны. «В выходные дни комфортная, солнечная погода. Днем вполне комфортно, но можно ли это считать бабьим летом? Дело в том, что в Москве +16-17, сегодня будет +17-18. Но за счет того, что при малооблачном небе ночью происходит сильное охлаждение, среднесуточная температура ниже нормы на 3-4 градуса, то есть температурный фон ниже, чем усредненные значения за последние 30 лет», — уточнил он. Ранее главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов посоветовал фрукты и овощи, пить поливитамины и жирные кислоты, а также соблюдать режим сна и отдыха, чтобы пережить резкую смену погоды. Он подчеркнул, что в межсезонье люди могут страдать от болей в суставах и позвоночнике.

Бабье лето постепенно распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Бабье лето сейчас распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область. И на юг Сибири, потому что задевает юг Красноярского края и Хакасии, Тывы, Иркутской области. В Забайкалье в ближайшие дни температура будет превышать 4-6 градусов. Положительная аномалия в этих регионах высокая», — заявил Роман Вильфанд. При этом научный руководитель Гидрометцентра России пока не уверен, что бабье лето наступило в европейской части страны. «В выходные дни комфортная, солнечная погода. Днем вполне комфортно, но можно ли это считать бабьим летом? Дело в том, что в Москве +16-17, сегодня будет +17-18. Но за счет того, что при малооблачном небе ночью происходит сильное охлаждение, среднесуточная температура ниже нормы на 3-4 градуса, то есть температурный фон ниже, чем усредненные значения за последние 30 лет», — уточнил он. Ранее главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов посоветовал фрукты и овощи, пить поливитамины и жирные кислоты, а также соблюдать режим сна и отдыха, чтобы пережить резкую смену погоды. Он подчеркнул, что в межсезонье люди могут страдать от болей в суставах и позвоночнике.