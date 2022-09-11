Лавров выдвинул условие Украине для проведения переговоров с РФ

Лавров: Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но договориться будет сложнее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
По словам Сергея Лаврова, чем дольше затягивается решение о переговорах, тем сложнее будет прийти к результатам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы переговоры Украины и России состоялись, Киев должен быстрее принимать решение об этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, потом договориться будет гораздо сложнее.

«Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается процесс, тем сложнее потом будет договориться», — пояснил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности. Это связано с организацией генассамблеи ООН, где глава МИД РФ должен присутствовать.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы переговоры Украины и России состоялись, Киев должен быстрее принимать решение об этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, потом договориться будет гораздо сложнее. «Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается процесс, тем сложнее потом будет договориться», — пояснил Лавров. Ранее Сергей Лавров заявил о том, что проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности. Это связано с организацией генассамблеи ООН, где глава МИД РФ должен присутствовать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...