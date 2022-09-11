Лавров выдвинул условие Украине для проведения переговоров с РФ

Чтобы переговоры Украины и России состоялись, Киев должен быстрее принимать решение об этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, потом договориться будет гораздо сложнее.
«Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается процесс, тем сложнее потом будет договориться», — пояснил Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил о том, что проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности. Это связано с организацией генассамблеи ООН, где глава МИД РФ должен присутствовать.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.
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Чтобы переговоры Украины и России состоялись, Киев должен быстрее принимать решение об этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, потом договориться будет гораздо сложнее. «Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается процесс, тем сложнее потом будет договориться», — пояснил Лавров. Ранее Сергей Лавров заявил о том, что проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности. Это связано с организацией генассамблеи ООН, где глава МИД РФ должен присутствовать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.