Турчак рассказал о будущем беженцев, размещенных в палаточном лагере в Белгороде

11 сентября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак посетил лагерь для беженцев из Харьковской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак приехал в пункт временного размещения в Белгородской области, куда накануне прибыли беженцы из Харьковской области. По словам Турчака, часть беженцев в ближайшее время уедет в Воронежскую область, а часть вернется домой. «В палаточном лагере почти в круглосуточном режиме работают добровольцы „Молодой Гвардии“ и „Волонтерской роты“. Вместе с ними волонтеры из Харьковской области, которые еще недавно оказывали помощь в гуманитарных центрах „Единой России“. В палаточном лагере есть все необходимое — медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и в безопасности. Кто-то уже в ближайшее время сможет уехать в соседнюю Воронежскую область — РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, со всеми запросами, чтобы четко понимать потребность. Многие хотят вернуться домой. Так и будет. Надо просто пережить этот период. И мы его переживем, вместе», — приводит сайт ЕР слова Турчака. Вместе с секретарем Генсовета лагерь для беженцев посетили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и депутат Госдумы РФ Артем Туров. Гладков отметил социальные гарантии, которые предоставят беженцам в случае переезда в Россию: «У нас 20 тысяч вакансий. Много вопросов задавали про выплаты, пенсии. У нас в России единая система. Независимо от того, где вы находитесь, все ваши вопросы решат. Самое главное — что все живы, здоровы». Турчак выразил благодарность губернатору и всем, кто принимает участие в размещении беженцев из Харьковской области. Ранее Турчак сообщил, что волонтеры ЕР были переброшены из Балаклеи и Купянска к границе с Белгородской областью. Он отметил, что волонтеры сейчас нужны в пунктах временного размещения, куда прибывают сотни беженцев из Харьковской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак приехал в пункт временного размещения в Белгородской области, куда накануне прибыли беженцы из Харьковской области. По словам Турчака, часть беженцев в ближайшее время уедет в Воронежскую область, а часть вернется домой. «В палаточном лагере почти в круглосуточном режиме работают добровольцы „Молодой Гвардии“ и „Волонтерской роты“. Вместе с ними волонтеры из Харьковской области, которые еще недавно оказывали помощь в гуманитарных центрах „Единой России“. В палаточном лагере есть все необходимое — медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и в безопасности. Кто-то уже в ближайшее время сможет уехать в соседнюю Воронежскую область — РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, со всеми запросами, чтобы четко понимать потребность. Многие хотят вернуться домой. Так и будет. Надо просто пережить этот период. И мы его переживем, вместе», — приводит сайт ЕР слова Турчака. Вместе с секретарем Генсовета лагерь для беженцев посетили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и депутат Госдумы РФ Артем Туров. Гладков отметил социальные гарантии, которые предоставят беженцам в случае переезда в Россию: «У нас 20 тысяч вакансий. Много вопросов задавали про выплаты, пенсии. У нас в России единая система. Независимо от того, где вы находитесь, все ваши вопросы решат. Самое главное — что все живы, здоровы». Турчак выразил благодарность губернатору и всем, кто принимает участие в размещении беженцев из Харьковской области. Ранее Турчак сообщил, что волонтеры ЕР были переброшены из Балаклеи и Купянска к границе с Белгородской областью. Он отметил, что волонтеры сейчас нужны в пунктах временного размещения, куда прибывают сотни беженцев из Харьковской области.