Турчак сообщил о переброске волонтеров из Балаклеи и Купянска к границе с РФ

По словам Андрея Турчака, волонтеров на Украине перебрасывают к границам РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтерский отряд российских добровольцев из городов Украины: Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска переброшен к границам РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил сенатор РФ Андрей Турчак.

«Перебросили наш сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов (пунктов временного размещения — прим. URA.RU). Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов. Люди уезжают семьями, много детей. На границе сейчас более 400 автомобилей», — пояснил сенатор.

Также он пояснил, что на границе с Белгородской областью, уже работает 30 добровольцев. В настоящий момент усиливаются отряды из движений «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» из других регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что медики-волонтеры из «Единой России» будут вывозить тяжелых пациентов из Донбасса. Волонтеры будут вывозить в российские клиники детей с неврологическими нарушениями и тяжелораненых пациентов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основной целью, по словам президента РФ, является защита мирного населения Донбасса. Например, в рамках гуманитарной миссии «Единой России» в Донбассе отработали уже больше 420 врачей. Также многие отправляются участвовать в СВО в качестве добровольцев. Также отличившихся в Донбассе волонтеров наградили премией Putin Team, пишет RT.