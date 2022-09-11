В Подмосковье пожаловались на неудобство выборов

В России идет Единый день голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

Жительница подмосковного города Чехов Галина Демина пожаловалась, что кандидаты в депутаты провели маленькую и немассовую избирательную компанию. По словам пенсионерки, она не смогла прочитать их предвыборную программу.

«Я бы хотела понимать, в чьи руки отдаю наш округ! Ничего не знаю о кандидатах, а хотелось бы спокойно сесть дома, почитать их программы и выбрать достойного», — сказала Демина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В России 11 сентября проходит Единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах, сообщает телеканал 360. Трехдневное голосование началось 9 сентября, сообщает RT.