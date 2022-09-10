В Свердловской области умер 31-летний тренер детской хоккейной команды. Фото

11 сентября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

В Нижней Салде обсуждают внезапную смерть тренера местной детской команды Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижней Салде (Свердловская область) скончался тренер детской хоккейной команды «Металлург» Кирилл Долбилов. Ему был всего 31 год, он умер во сне, рассказала URA.RU мать погибшего Алена Долбилова. «Ничем не болел, умер во сне», — рассказала собеседница. Также она написала пост у себя в соцсетях, где сообщила о смерти сына. В комментариях многие выразили соболезнования матери и озабоченность, что юные спортсмены остались без такого профессионального наставника. Кирилл Долбилов был тренером нижнесалдинской хоккейной команды «Металлург». «Его уход стал невосполнимой потерей для спортивной сферы не только нашего города, но и области. На счету его команды множество побед, в том числе на областных и всероссийских соревнованиях», — рассказали подробности в сообществе «Городской вестник: Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле внезапно умер свадебный ведущий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. Его нашли мертвым за гаражами в Нижнем Тагиле, где он отмечал день рождения друга. Многие выражают соболезнования матери погибшего Скрин: личная страница Алены Долбиловой, vk.com Прощание с Кириллом Долбиловым пройдет 13 сентября в похоронном доме в Верхней Салде Фото со страницы Кирилла Долбилова, vk.com

В Нижней Салде (Свердловская область) скончался тренер детской хоккейной команды «Металлург» Кирилл Долбилов. Ему был всего 31 год, он умер во сне, рассказала URA.RU мать погибшего Алена Долбилова. «Ничем не болел, умер во сне», — рассказала собеседница. Также она написала пост у себя в соцсетях, где сообщила о смерти сына. В комментариях многие выразили соболезнования матери и озабоченность, что юные спортсмены остались без такого профессионального наставника. Кирилл Долбилов был тренером нижнесалдинской хоккейной команды «Металлург». «Его уход стал невосполнимой потерей для спортивной сферы не только нашего города, но и области. На счету его команды множество побед, в том числе на областных и всероссийских соревнованиях», — рассказали подробности в сообществе «Городской вестник: Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле внезапно умер свадебный ведущий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. Его нашли мертвым за гаражами в Нижнем Тагиле, где он отмечал день рождения друга.