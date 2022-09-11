Пермяки на думских выборах активнее свердловчан на губернаторских

Явка на муниципальных выборах в Пермском крае выше, чем на губернаторских в Свердловской области

11 сентября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Голосование продлится до 20 часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Жители Кудымкарского и Губахинского муниципальных округов Пермского края проявили больший интерес к выборам местных депутатов, чем жители Свердловской области к избранию губернатора. По данным на 15 часов 11 сентября, явка в пермских муниципалитетах выше. «Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 11 сентября составляет 18,05% или 43 893 человек. На выборах Думы Кудымкарского муниципального округа 28,25%, на выборах Думы Губахинского муниципального округа 20,09%», — сообщает избирательная комиссия Прикамья в Telegram. Между тем явка на выборах губернатора Свердловской области к 15 часам составила 19,84%. В Пермском крае также выбирают думы Пермского муниципального и Лысьвенского городского округов. Здесь явка составила 16,28% и 12,67%, соответственно. Голосование продлится до 20 часов 11 сентября.

Жители Кудымкарского и Губахинского муниципальных округов Пермского края проявили больший интерес к выборам местных депутатов, чем жители Свердловской области к избранию губернатора. По данным на 15 часов 11 сентября, явка в пермских муниципалитетах выше. «Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 11 сентября составляет 18,05% или 43 893 человек. На выборах Думы Кудымкарского муниципального округа 28,25%, на выборах Думы Губахинского муниципального округа 20,09%», — сообщает избирательная комиссия Прикамья в Telegram. Между тем явка на выборах губернатора Свердловской области к 15 часам составила 19,84%. В Пермском крае также выбирают думы Пермского муниципального и Лысьвенского городского округов. Здесь явка составила 16,28% и 12,67%, соответственно. Голосование продлится до 20 часов 11 сентября.