Пермяки на думских выборах активнее свердловчан на губернаторских

Явка на муниципальных выборах в Пермском крае выше, чем на губернаторских в Свердловской области
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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744, ИУК 2744 Крохово
Голосование продлится до 20 часов Фото:
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Единый день голосования — 2022

Жители Кудымкарского и Губахинского муниципальных округов Пермского края проявили больший интерес к выборам местных депутатов, чем жители Свердловской области к избранию губернатора. По данным на 15 часов 11 сентября, явка в пермских муниципалитетах выше.

«Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 11 сентября составляет 18,05% или 43 893 человек. На выборах Думы Кудымкарского муниципального округа 28,25%, на выборах Думы Губахинского муниципального округа 20,09%», — сообщает избирательная комиссия Прикамья в Telegram.

Между тем явка на выборах губернатора Свердловской области к 15 часам составила 19,84%. В Пермском крае также выбирают думы Пермского муниципального и Лысьвенского городского округов. Здесь явка составила 16,28% и 12,67%, соответственно. Голосование продлится до 20 часов 11 сентября.

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Жители Кудымкарского и Губахинского муниципальных округов Пермского края проявили больший интерес к выборам местных депутатов, чем жители Свердловской области к избранию губернатора. По данным на 15 часов 11 сентября, явка в пермских муниципалитетах выше. «Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 11 сентября составляет 18,05% или 43 893 человек. На выборах Думы Кудымкарского муниципального округа 28,25%, на выборах Думы Губахинского муниципального округа 20,09%», — сообщает избирательная комиссия Прикамья в Telegram. Между тем явка на выборах губернатора Свердловской области к 15 часам составила 19,84%. В Пермском крае также выбирают думы Пермского муниципального и Лысьвенского городского округов. Здесь явка составила 16,28% и 12,67%, соответственно. Голосование продлится до 20 часов 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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