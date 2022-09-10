В Тюмени погиб мужчина, упав с высоты

В Тюмени 9 сентября с высоты 16 этажа сорвался мужчина и погиб. Об этом пишут местные СМИ. Предположительно, происшествие случилось в районе улицы Александра Пушкина.
«С высоты 16-го этажа упал 40-летний мужчина. Погиб», — пишет издание 72.ru, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией. Там отметили, что происшествие случилось на строящемся объекте.
Агентство направило запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области, а также в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о подобном случае гибели мужчины. Так, в Тюмени во время проведения строительных работ мужчина сорвался с крыши и погиб. Тогда к проверке привлекли специалиста Госинспекции труда в Тюменской области.
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