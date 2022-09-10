10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Тюмени погиб мужчина, упав с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-строительный комплекс министерства обороны российской федерации в Мариуполе. Мариуполь , стройка
Происшествие произошло на одной из стройплощадок Тюмени (фото из архива) Фото:

В Тюмени 9 сентября с высоты 16 этажа сорвался мужчина и погиб. Об этом пишут местные СМИ. Предположительно, происшествие случилось в районе улицы Александра Пушкина.

«С высоты 16-го этажа упал 40-летний мужчина. Погиб», — пишет издание 72.ru, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией. Там отметили, что происшествие случилось на строящемся объекте.

Агентство направило запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области, а также в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о подобном случае гибели мужчины. Так, в Тюмени во время проведения строительных работ мужчина сорвался с крыши и погиб. Тогда к проверке привлекли специалиста Госинспекции труда в Тюменской области.

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В Тюмени 9 сентября с высоты 16 этажа сорвался мужчина и погиб. Об этом пишут местные СМИ. Предположительно, происшествие случилось в районе улицы Александра Пушкина. «С высоты 16-го этажа упал 40-летний мужчина. Погиб», — пишет издание 72.ru, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией. Там отметили, что происшествие случилось на строящемся объекте. Агентство направило запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области, а также в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о подобном случае гибели мужчины. Так, в Тюмени во время проведения строительных работ мужчина сорвался с крыши и погиб. Тогда к проверке привлекли специалиста Госинспекции труда в Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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