В Тюмени погиб мужчина, упав с высоты

11 сентября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Происшествие произошло на одной из стройплощадок Тюмени (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Тюмени 9 сентября с высоты 16 этажа сорвался мужчина и погиб. Об этом пишут местные СМИ. Предположительно, происшествие случилось в районе улицы Александра Пушкина. «С высоты 16-го этажа упал 40-летний мужчина. Погиб», — пишет издание 72.ru, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией. Там отметили, что происшествие случилось на строящемся объекте. Агентство направило запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области, а также в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о подобном случае гибели мужчины. Так, в Тюмени во время проведения строительных работ мужчина сорвался с крыши и погиб. Тогда к проверке привлекли специалиста Госинспекции труда в Тюменской области.

В Тюмени 9 сентября с высоты 16 этажа сорвался мужчина и погиб. Об этом пишут местные СМИ. Предположительно, происшествие случилось в районе улицы Александра Пушкина. «С высоты 16-го этажа упал 40-летний мужчина. Погиб», — пишет издание 72.ru, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией. Там отметили, что происшествие случилось на строящемся объекте. Агентство направило запрос в пресс-службу СКР по Тюменской области, а также в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о подобном случае гибели мужчины. Так, в Тюмени во время проведения строительных работ мужчина сорвался с крыши и погиб. Тогда к проверке привлекли специалиста Госинспекции труда в Тюменской области.