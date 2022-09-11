Путин обсудил с Макроном свою претензию Западу по зерну с Украины

11 сентября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию с украинским зерном Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин заявил, что вывозимое из Украины зерно должно поставляться развивающимся странам. Об этом сообщается на сайте Кремля. «При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — говорится в сообщении Кремля. Ранее Путин сообщил, что страны Запада отправляют зерно сами себе, хотя обещали поставлять его в наиболее бедные и нуждающиеся страны. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — заявил Путин.

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин заявил, что вывозимое из Украины зерно должно поставляться развивающимся странам. Об этом сообщается на сайте Кремля. «При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — говорится в сообщении Кремля. Ранее Путин сообщил, что страны Запада отправляют зерно сами себе, хотя обещали поставлять его в наиболее бедные и нуждающиеся страны. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — заявил Путин.