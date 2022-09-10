В Югорске парализована работа по подсчету голосов на выборах

11 сентября 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

На избирательном участке в Югорске до сих пор не начался подсчет голосов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Югорске избирательная комиссия до сих пор не приступила к подсчету голосов на довыборах в городскую думу из-за жалоб представителей от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом URA.RU сообщил местный депутат Антон Пантин. «На избирательном округе №2 в Югорске до сих пор не приступили к подсчету. Представители „Справедливой России“ выявили нарушения. Вызвали сотрудников полиции», — рассказал Пантин. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией на избирательном участке сообщил, что поводом для претензий эсэров послужил тот факт, что одна из избирательниц, которая накануне выборов поменяла паспорт по достижению 45 лет, пришла голосовать с новым документом. «Члены избирательной комиссии внесли ее в дополнительный список, что дало ей право проголосовать. Такие случаи не единичны в выборной практике. Тем не менее, справедливороссы закатили истерику и парализовали работу избирательной комиссии. Сейчас на руках в комиссии есть справка УФМС, о том, что новый паспорт принадлежит одному человеку», — сообщил инсайдер. Дозвониться до территориальной избирательной комиссии Югорска не удалось. Там не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что полиции уже приходилось 11 сентября вмешиваться в ход выборов в Югорске. Поводом стала расклеивание агитационной продукции рядом с избирательным участком.

В Югорске избирательная комиссия до сих пор не приступила к подсчету голосов на довыборах в городскую думу из-за жалоб представителей от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом URA.RU сообщил местный депутат Антон Пантин. «На избирательном округе №2 в Югорске до сих пор не приступили к подсчету. Представители „Справедливой России“ выявили нарушения. Вызвали сотрудников полиции», — рассказал Пантин. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией на избирательном участке сообщил, что поводом для претензий эсэров послужил тот факт, что одна из избирательниц, которая накануне выборов поменяла паспорт по достижению 45 лет, пришла голосовать с новым документом. «Члены избирательной комиссии внесли ее в дополнительный список, что дало ей право проголосовать. Такие случаи не единичны в выборной практике. Тем не менее, справедливороссы закатили истерику и парализовали работу избирательной комиссии. Сейчас на руках в комиссии есть справка УФМС, о том, что новый паспорт принадлежит одному человеку», — сообщил инсайдер. Дозвониться до территориальной избирательной комиссии Югорска не удалось. Там не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что полиции уже приходилось 11 сентября вмешиваться в ход выборов в Югорске. Поводом стала расклеивание агитационной продукции рядом с избирательным участком.