Зеленский обиделся на РФ и отказался вести с ней переговоры

Президент Украины Зеленский не готов вести переговоры с РФ из-за ультиматумов

12 сентября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Об этом он заявил в интервью каналу Си-эн-эн. «На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — сказал он в интервью каналу Си-эн-эн. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — отметил украинский лидер. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Об этом он заявил в интервью каналу Си-эн-эн. «На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — сказал он в интервью каналу Си-эн-эн. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — отметил украинский лидер. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.