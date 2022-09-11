Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Об этом он заявил в интервью каналу Си-эн-эн.
«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — сказал он в интервью каналу Си-эн-эн. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — отметил украинский лидер.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.
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Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Об этом он заявил в интервью каналу Си-эн-эн. «На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — сказал он в интервью каналу Си-эн-эн. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — отметил украинский лидер. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.