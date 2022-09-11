11 сентября 2022

Зеленский обиделся на РФ и отказался вести с ней переговоры

Президент Украины Зеленский не готов вести переговоры с РФ из-за ультиматумов
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Об этом он заявил в интервью каналу Си-эн-эн.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — сказал он в интервью каналу Си-эн-эн. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — отметил украинский лидер.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Об этом он заявил в интервью каналу Си-эн-эн. «На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными», — сказал он в интервью каналу Си-эн-эн. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — отметил украинский лидер. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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