11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

В ХМАО на выборах победила самовыдвиженка из-за отсутствия кандидатов от ЕР

В Нефтеюганске на выборах победила самовыдвиженка в отсутствии кандидатов от ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчет голосов. Выборы. Салехард, подсчет голосов, бюлетени, бюллетени, итоги голосования
В Нефтеюганске депутатом стала самовыдвиженка Анастасия Новицкая Фото:

В Нефтеюганске на довыборах в городскую думу в отсутствии кандидата от «Единой России» победу одержала самовыдвиженка Анастасия Новицкая. Об этом сообщается на сайте избиркома ХМАО.

«Анастасия Новицкая — 541 голос» — сообщается на сайте избиркома ХМАО. В ее биографической справке указано, что она беспартийная и работает главным администратором в театре кукол и актера «Волшебная флейта». Представитель КПРФ Сергей Подкин набрал 51 голос, а либерал-демократ Андрей Щеголькин — 39 голосов.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте Нефтеюганска отметил, что Новицкая работает в муниципальном учреждении. «Возможно, что после выборов она вступит в „Единую Россию“ или хотя бы станет сторонником партии. Этого будет достаточно для того, чтобы войти во фракцию ЕР в городской думе», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидат от «Единой России» Павел Прокопович снялся с выборов до старта избирательной кампании. А ЕР не смогла выставить другого претендента на этот пост, поскольку для этого необходимо было вновь запускать процедуру внутрипартийного предварительного голосования.

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В Нефтеюганске на довыборах в городскую думу в отсутствии кандидата от «Единой России» победу одержала самовыдвиженка Анастасия Новицкая. Об этом сообщается на сайте избиркома ХМАО. «Анастасия Новицкая — 541 голос» — сообщается на сайте избиркома ХМАО. В ее биографической справке указано, что она беспартийная и работает главным администратором в театре кукол и актера «Волшебная флейта». Представитель КПРФ Сергей Подкин набрал 51 голос, а либерал-демократ Андрей Щеголькин — 39 голосов. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Нефтеюганска отметил, что Новицкая работает в муниципальном учреждении. «Возможно, что после выборов она вступит в „Единую Россию“ или хотя бы станет сторонником партии. Этого будет достаточно для того, чтобы войти во фракцию ЕР в городской думе», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что кандидат от «Единой России» Павел Прокопович снялся с выборов до старта избирательной кампании. А ЕР не смогла выставить другого претендента на этот пост, поскольку для этого необходимо было вновь запускать процедуру внутрипартийного предварительного голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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