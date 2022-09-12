Sankei Shimbun: развивающиеся страны мира страдают из-за лицемерия Запада

Запад на фоне кризиса лицемерно закупает ископаемые ресурсы, пишет Тайси Сугияма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленого» курса Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, такие эгоистичные поступки приведут к тому, что от G7 все отвернутся. Об этом пишет автор главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма в статье для издания Sankei Shimbun.

«Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие „взрывные“ покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — пишет автор.

По мнению автора, широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности. При этом сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, убежден Сугияма.

По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами Большой Семерки многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», — констатировал автор.

«Сма Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру», — отметил он. «Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» — возмутился Сугияма.

Ранее сообщалось, что страны G7 изучают способы закупки нефти из РФ по сниженным ценам. В свою очередь, в России заявили, что не будут продавать нефть и газ в убыток своей экономике, пишет RT. Американская газета New York Post заявляла, что президент США Джо Байден ведет свою страну к энергетическому кошмару из-за своего решения заморозить нефтяные и газовые лизинги.