New York Post: Байден ведет США к энергетическому кошмару

11 сентября 2022

Джо Байден арендовал меньше земли для бурения, пишут СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Решение президента США Джо Байдена заморозить нефтяные и газовые лизинги может привести США к энергетическому кошмару, как в Европе. Об этом заявляет американская газета New York Post. «В то время как Европа готовится к нехватке энергии и суровой зиме после того, как Россия прекратила поставки по трубопроводу „Северный поток“, новый анализ показывает, что президент Байден подталкивает Америку к той же участи, фактически прекращая аренду федеральных нефтяных и газовых скважин», — пишет New York Post. Президент США арендовал для бурения только 126 228 акров земли по состоянию на 20 августа, отмечает издание. Сообщается, что ни один американский лидер со времен Ричарда Никсона не арендовал менее 4,4 миллиона акров земли. Нехватка арендных договоров приводит к стремительному росту стоимости газа и энергоносителей, передает New York Post. Стоимость природного газа в Европе возросла более чем на 1500% с августа 2019 года по июль. После того, как Россия перестала поставлять газ по «Северному потоку» стоимость нефти в понедельник возросла на 30%, сообщает газета. США отказались от российской нефти и газа после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз также пошел по пути отказа от российских энергоносителей и ввел частичное эмбарго на нефть из РФ. Ограничения потребления газа могут сделать энергетический кошмар реальностью для Европы, цитирует RT обозревателя Forbes Дэна Рункявичюса.

